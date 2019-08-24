【女籃】被賦予的所謂「獨食」　李祉均雙后座到手

「很開心，是不是很老套？」 比拿下「得分后」更開心的事，大概是另一手同時拿下三分后，但李祉均只慵懶的錄了這一句音。不太會發表偉論，大多就是簡單直接的一句開心不開心，做人和打球都一樣，一心只想做好自己的本份。

常規賽七場，場均19.71分、2.14球三分，李祉均包攬今季女子甲組聯賽得分后和三分后。得分是李祉均的本命，隨和到什麼都無所謂的她，上場就換了個人，對勝利的渴求完全曝露在進攻期間的猙獰面孔上。

切入，鏟籃或是急停跳射，向來是李祉均的拿手打法，今季更開發一項少用的技能。（張倩儀攝）

「喂！21號唔好咁獨食啦！」偉邦對七喜的那場季後賽，一個球迷大叫；女籃比賽的修頓本來入座率不高，這一叫讓空氣凝住，也讓尚未進入狀態的李祉均更手緊，甚至面有難色。「一直在想自己是不是應該射？」她笑說當下因為別人的一句而猶豫，「我知道我不應該理會，畢竟觀眾我控制不了，只是自己從來試過，也很少在女生比賽中遇到，這第一次見到，第一次原來就是我」。

重新檢視自己的打法和表現，重溫比賽影片就是想知道自己是不是真的「獨食」，換來教練任明敏淡淡一句「Not A Big Deal」。

身體素質，騰空時間在女生中算是數一數二，中距離跳投算是李祉均的必殺技。（張倩儀攝）

「如果教練和隊友都是支持的，或者是需要我去做這件事，就應該去做。」作為隊中的得分主力，最錯的不是被罵「獨食」，而是因為沒有好好珍惜這個開火權：「我處理進攻，準繩度和把握力是我還要改善的地方，她們給我這個開火權，要是我把握不到就是浪費了機會，那就是我的問題。」Miss Yum和隊友的信任，相信有李祉均，球隊可以變得更好；每場30分，少得1分，完場後就會多20下掌上壓。

「我個日做咗二百幾下……」

一次聯賽後她說，轉過頭來又要還今場的債：「李祉均做（掌上壓）咗未呀？」當時Miss Yum在完場不久就說。

「教練想我進攻，我就相信我該這樣做，我相信她的相信。」這必定是上場撕殺背後最大的動力和支持。

「教練想我進攻，我就相信我該這樣做，我相信她的相信。」由協恩到女甲，李祉均相信教練任明敏那相信的事。（張倩儀攝）

有曾猶豫過自己是不是別人所說的獨食，是不是該分波，但卻打得更不像自己。（張倩儀攝）

相信今季可以衝冠軍，即便另一得分主力雷淑怡因傷缺陣，還是沒有幻滅了這個想法，「錯過七喜一場，知道掉了冠軍當刻是覺得我們自己浪費了大好機會，整個季後賽，最難的一關是福建，當我們過了最難的那一關後，自己卻停了下來」。

第二名作結，只是感覺自己未夠爭氣，「很多事要練，對抗性、衝搶，同位置比較自己依然是瘦削；心態，擔起一隊波的心態，EQ和處理當下的壓力……」

我們常笑說今年犯太歲，流年不利，三分后和得分后「打孖上」算是最大的一件好事。

「 很記得有一場聯賽後，有人說，『李祉均得了30分，但還是輸』。當時我才明白，獨取40分、45分，對呀！很威，但我更想得一個團隊冠軍。」李祉均這樣說過，下一季是有著同一個目標。（張倩儀攝）

「得分后之前有拿過，但大賽的三分后……對上一次已經是學界panasonic。」常規賽合共射入15球三分，加上季後賽的9球，今季李祉均有一點不一樣。自知一直只有兩分，但當鏟籃、「Long Two」都比三分穩定，就不想「博」的心態。「相對三分是比較弱，甚至對手會選擇放我三分，守後兩步；曾經有人說：『人地都縮後mark你，你做咩唔起手』，也許是未夠信任自己的三分，會想選擇一個穩陣的方法。」

因為她每一次的起手，都隊友賦予的機會，背負的不是自己的數據而是球隊和大家的信任，野心放在冠軍，不在個人獎項。「猶豫，所以會想自己兩分強為什麼要射三分？」一炒就更覺得自己要在二分起手的惡性循環，彷彿今季想通了。

「除了視野，三分都是進攻方面想主要改善的事，所以三分后的意義大太多，算是成績表、學有所成吧？」她接着說：「但我更想帶球隊得一個聯賽冠軍。」又是一個「是不是很老套」的眼神，很直接；就像她只想着怎樣贏球，卻沒有想過，自己可以得到什麼般直接。