【女籃】李祉均帶病上陣　偉邦尾段不敵安邦

開季就吃盡苦頭的安邦，今日（5日）終於得償所願！面對強敵偉邦，安邦盡用己隊的「高妹」優勢，力壓對手的小球陣，其中病得面青的主將李祉均亦難以守護球隊，終以53：66不敵安邦。

安邦入局較慢，大打小球陣的偉邦有李祉均先拔頭籌，隨後又有劉芳盈接連攻入6分。但安邦外圍也發力，先有周敏「Long Two」命中，黃鳳川也射入三分球，但因落入偉邦節奏中出現數次失誤，被打出多次快攻首節落後14：21。偉邦主將李祉均因身體不適退居席上，仍有師妹陳欣和劉芳盈作為得分重點撐起全隊，半場繼續以32:25領先。

馬丹鳳今場轟入二十分，助球隊取首勝。（張倩儀攝）

趙嘉渝在開鍵時刻「交足功課」成今場勝仗的「X-factor」。（張倩儀攝）

比賽不似預期，本被看低一線的安邦在第三節打出驚人的表現。趙嘉渝繼上節博得「And-1｣ 後到射入三與，而一向是球隊問題的內外接應亦大有改善，黃琪琪和馬丹鳳籃下屢屢得分，一口氣反超42：39。李祉均帶著疲態仍挺身而出，射入三分，但偉邦的優勢盡失，加上安邦的「高妹」陣容難抵，黃琪琪再博得「And-1｣，而馬丹鳳亦射入三分。

麥凱琪尾段把握到重要的入球。（張倩儀攝）

李祉均今場帶病上陣，狀態明顯大不如前。（張倩儀攝）

兩隊互轟中距離，趙嘉渝三分命中，陳欣汶也馬接一球三分回禮；安邦愈射愈順，麥凱琪騰空勾手中籃，趙嘉渝再有「Long Two」命中拉開8分的差距。偉邦大勢已去，失誤連連，「Wide Open」亦未能把握，唯手感最好的陳欣汶大膽追分，但也五犯畢業無能為力，最後安邦「爆冷」以66:53拿下首勝。

陳欣汶雖然手感不俗，但最後因五犯離場，有心亦無力。（張倩儀攝）