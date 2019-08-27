【CBA】告別9年NBA生涯　林書豪加盟北京首鋼重新開始

剛羸得今季NBA總冠軍的速龍球員林書豪在完季後，一度去向未明。經過一個暑假沉澱後，林書豪似乎未有選擇到台灣與弟弟林書緯一同於SBL（超級籃球聯賽）發展，反而選擇往中國發展。CBA球隊北京首鋼於今天（27日）宣佈與林書豪簽約，來季以外援身份上陣，傳聞簽約金更高達3百萬美元（約2340萬港元），成為今季CBA最重磅加盟！

林書豪於美國出生、成長，父母均為台灣人，他於2010年畢業於哈佛大學後，參加同年NBA選秀。雖未有球隊與其簽約，不過他代表獨行俠出戰夏季聯賽中，其表現突出，令他受到勇士青睞，開始踏上NBA之路。林書豪起初發展未算順遂，於2011年轉投紐約人後更被下放至發展聯盟，不過因陣中傷兵關係，被紐約人召回作替補上陣，更攻入全場最高25分，令這位華裔NBA球員開始備受關注，掀起一波「林來瘋」（Linsanity）。無奈林書豪於2012年初因膝頭半月板撕裂，提早「收咧」養傷，完季時選擇轉投火箭。

林書豪（左）效力紐約人時期，表現驚喜，從替補走到正選位置，掀起一陣「林來瘋」現象。（Getty Images）

林書豪在黃蜂時期，一場對陣溜馬攻入生涯最高35分，成為一時佳話。（Getty Images）

經過火箭兩季競逐後，林書豪先後加盟湖人及黃蜂。雖然多為替補上陣，不過他亦「交足功課」，在黃蜂時期對陣速龍時，更轟入生涯最高35分，成為熱話，他隨後於2016年轉投網隊，可惜他於2017年季初對陣溜馬時，因剷籃落地失平衡跌倒，導致右膝肌腱撕裂，整季報銷。2018年曾效力鷹隊，2019年加入速龍，球隊一舉打入總決賽，並力壓勇士高舉總冠軍獎盃，成為第3位獲得NBA指環的華裔球員。

林書豪與速龍贏得NBA總冠軍殊榮，亦是第3位華裔球員擁有NBA冠軍指環。（林書豪instagram）

經歷了9年的NBA生涯後，林書豪在贏得冠軍指環後，惟季末未獲任何一支NBA球隊青睞。他早前於休季期間出席「亞洲行」分享時，一度落淚表示自己「被NBA遺棄」，當時他曾表示不排除回亞洲打球發展，更與中國運動品牌「特步」簽約，加盟CBA的傳聞甚囂塵上。直到今天傍晚，北京首鋼與林書豪會面並正式簽約，傳聞是次簽約金高達3百萬美元（約2340萬港元），成為今季CBA最備受關注的加盟消息。林書豪新季更能與同樣來自台灣的周儀翔並肩作戰，一眾球迷相當期待之餘，林書豪亦在其官方微博寫下：「北京，我來了。我很感謝，終於有機會能跟所有球迷見面。」，興奮之情表露無違。

林書豪在今天傍晚於微博宣佈正式與CBA球隊北京首鋼簽約，新季進軍CBA。（北京首鋼微博圖片）