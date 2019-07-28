【NBA】林書豪淚灑分享會　「NBA放棄了我」　傳俄國勁旅有意招攬

林書豪（Jeremy Lin）自從「Linsanity」傳奇後，NBA生涯一直浮浮沉沉。去季季中轉投速龍，雖然奪得總冠軍，但季後不獲續約，成為自由身後仍未落班。 近期回到台灣的林書豪，於一個宗教分享會上，表示「感覺NBA放棄了我」，更淚灑當場。

林書豪出席教會佈道會時，談及現時自己於自由身市場上，面對前途未卜的恐懼，一度忍不住流下男兒淚。他直言自己轉投速龍後，上陣時間少之又少，自己仍有12到15場比賽證明自己，可是卻表現不振。雖奪得了總冠軍，但未獲續約，於自由身市場乾等，令自己感到極大壓力。

林書豪回到台灣舉行籃球訓練營。（美聯社）

林書豪於佈道會上為前途的憂慮流淚。圖為他出席籃球訓練營活動。（美聯社）

下月將滿31歲的林書豪說：「我總是希望以正確的方式做事，但每年挑戰卻是愈來愈艱難。有一句話說：『當你跌到谷底就只能往上爬』，但對我來說每年的谷底卻是愈來愈深，自己球員市場對得而言是個非常艱辛的過程，有點感覺NBA好像放棄了我。我一直認為當有任何機會，別人可以懷疑我時，他們就會懷疑我。」林書豪邊說邊哭，現場不少教徒都發聲支持。

林書豪指自己機會證明自己，但卻表現不出應有水準。（Getty Images）

不希望兒子以NBA為目標

正在擔憂未來，J.Lin坦言曾抗拒在這種時間，舉行亞洲之旅：「說真的我真的很不想來，因為這6周我每天都必須對大家面露微笑，來跟大家分享一個總冠軍，但我不覺得自己配不上。我要來跟大家分享一個不知道是不是我想要的未來，說真的我覺得有點丟臉。」

2012年「林瘋」傳奇後，林書豪的NBA路一直都是崎嶇不平，這讓他直言未來有小朋友，會不希望以NBA為目標。「因為這樣你不需面對名聲，不用讓人看見你生命中的挫敗與羞愧。我最深的問題就是想問神，為什麼要給我這一切，又讓我活在這麼困苦的狀況裏」，林書豪說。

林書豪成為了NBA總冠軍，但沒有為他帶來新合約。（Getty Images）

林書豪去季季後賽場均上陣時間只得3.4分鐘，得3.4分及0.5次助攻，為球隊三號控衛。雖然沒有足夠時間證明自己，但若林書豪外闖歐亞，應該不乏落班機會。美國傳媒指歐洲籃球勁旅莫斯科中央陸軍（PBC CSKA Moscow），對J.Lin相當有興趣，更視之為頭號目標。

中央陸軍自1992年俄羅斯職業籃球聯賽成立後，已經連續25次奪得冠軍，去季又奪得歐洲籃球聯賽（EuroLeague）冠軍，最著名球員為曾效力爵士的基里蘭高（Andrei Kirilenko）。