【男籃世界盃】中國不敵委內瑞拉無緣16強　名次賽為奧運資格而戰

中國男籃昨晚在男籃世界盃背水一戰面對委內瑞拉，儘管球員身型佔優，但籃板竟然處於下風，全場被動捱打，最終59：72落敗，無緣16強，將轉戰排名賽，為東京奧運資格而努力。

男籃世界盃分組賽，東道主中國男籃昨晚（9月4日）出戰A組最後一場賽事，面對南美的委內瑞拉。賽前，中國男籃及委內瑞拉同樣一勝一負，意味這勝方將獲得16強資格。

方碩得分後振臂高呼。（視覺中國）

中國首節很快就陷於劣勢，委內瑞拉打出一段9：0的攻勢，領先9：3，儘管中國一度追至兩分之差的10：12，但委內瑞拉之後接連取分，首節領先18：10。第2節，委內瑞拉繼續發揮水準，半場領先中國33：23，將優勢拉開到10分。

委內瑞拉今場在投射命中率及籃板方面都比中國優勝，他們24次三分起手射入8球，命中率33.3%；相反中國外投欠佳，多達32次起手只入7個三分球，命中率僅21.9%。

中國身型佔優，但今場的籃底完全沒有佔優。（視覺中國）

對中國最大打擊還是籃底，中國男籃平均身高兩米，周琦、王哲林及易建聯皆以身型高大見稱，身高超過2.1米；相反，委內瑞拉是同組平均身高最矮的球隊，昨晚上陣最高的球員都是2.04米的中鋒加特萊（Windi Graterol）。

然而，身型輸蝕的委內瑞拉靠速度衝擊，昨晚全場搶贏了49次籃板（其中進攻籃板20次），至於中國只得28次籃板（其中進攻籃板10次），在籃底完全處於劣勢。連身高這個中國男籃的最強武器也失去作用，焉能不敗？

下半場形勢沒有大變，中國反撲乏力，就算一度追貼，亦很快被委內瑞拉再拋離，最後委內瑞拉以72：59擊敗中國，取得小組次名，與波蘭晉級16強，至於中國則排第3，與科特迪瓦轉戰排名賽，為奧運資格而努力。。

委內瑞拉擊敗中國後，出線16強。（視覺中國）

中國今場外圍投射命中率欠佳。（視覺中國）

委內瑞拉有4名球員得分雙位數，包括古倫特（Heissler Guillent）射入全場最高的15分，他射入3個三分球。中國方面，方碩射入13分，但他浪費了多次三分機會，9次起手僅入兩球，至於易建聯就射入11分，搶到8次籃板。

賽後易建聯承認中國在籃板方面發揮很差，他說：「賽前說了很多，搶籃板球是關鍵，但籃板球還是做得不好。對方搶籃板的實力比我們強，委內瑞拉打得很強硬，給我們整個進攻造成了很大的壓力。我們的防守在控制分數方面還可以，但全場我們都沒有找到進攻的節奏。」

古倫特（Heissler Guillent）射入全場最高的15分。（視覺中國）

易建聯射入11分，搶到8次籃板。（視覺中國）

今屆男籃世界盃還關係明年的東京奧運資格，成績排名最好的亞洲球隊將可出戰。中國轉戰名次賽，未來兩仗要對韓國及尼日利亞，皆是不容忽視的對手，絕對沒有穩勝的把握。內地傳媒分析，中國在爭奪奧運資格的最大對手是伊朗，因為他們在名次賽的對手是安哥拉及菲律賓，實力較弱。

中國無緣16強，轉戰名次賽。（視覺中國）

中國對委內瑞拉精華片段：