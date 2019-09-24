【甲一籃球】19歲小將征職業隊　梁嘉顯加盟東方龍獅添外線威脅

本地甲一球隊東方龍獅向來以外投見稱，繼去年招攬陳翊麟後，藍軍續補強外投的威脅，並從球隊福建招攬小將梁嘉顯加盟，以為即將開打的ABL及本地賽季儲下力量。此子學界時期就讀拔萃男書院鋒芒初露，今年初更迎來他首個本地甲一賽季，在三分線外投穩定及敢於大膽切入，表現驚喜。

現年19歲的梁嘉顯以往效力乙組黃大仙長風，去季獲跳升到甲一組標準福建，憑其活力及大膽打法嶄露頭角，在首個甲一8場常規賽中共貢獻75分，表現相當亮眼。梁嘉顯憑其實力入選香港隊，早前戰泰國籃球總會邀請賽，與劉子禮、蔡龍德、李琪等前輩合作。年紀輕輕的梁嘉顯能代表港隊出戰國際賽事，已是對其實力的肯定，亦令東方龍獅向他伸出橄欖枝，以19歲之齡加入職業球隊，成為陣中最年輕的球員。

在福建時期為最年輕球員，梁嘉顯（左）不時受到前輩如陳耀祖（右）指導。（任祉羲攝）

梁嘉顯（右）在他首個甲一賽季不乏表現機會。（張倩儀攝）

從小開始已渴望的職業球員夢，現今不足20歲便能達成，梁嘉顯不忘福建過去給予他的機會：「我一直有成為職業球員的想法，不過沒想過於這年紀做到。我很感謝福建去季給我很多機會，自己表現不過不失，幸運地有這個機會加入東方龍獅。」來到一支職業球隊，梁嘉顯即將迎來不僅是本地賽事，還有機會出戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）。面對不同強度的賽事，梁嘉顯對充滿期待，盼從中見識更多，將自己所學應用於本地賽事之中。

梁嘉顯以19歲之齡成為職業球員，他希望爭取到出場時間及打出水準，最重要是學習、進步。（東方龍獅提供）

從福建到東方龍獅，梁嘉顯都是陣中最年輕的球員，他於虛心向前輩學習之餘更想爭取表現：「我是球隊中年紀最細，亦沒有職業經驗，所以不斷向教練、隊友學習之餘，同時希望在一個良性競爭強大的環境下爭取好表現。」

在艾利諾離隊後，東方龍獅招攬到曾贏得加拿大國家籃球聯賽（NBL）最有價值球員的基爾，為球隊加強攻力。（東方龍獅提供）

東方龍獅新季不論於球員及教練方面均有大變動，在其主力洋將艾利諾離隊後，球隊隨即引入曾贏得加拿大國家籃球聯賽（NBL）最有價值球員的基爾（Trey Kell），以及有征戰法國、匈牙利聯賽、甚至NBA G League球隊Lakeland Magic的派斯（T.J.Price）。再配合去季已經加盟的中鋒荷利菲特（Michael Holyfield），東方龍獅今季勢鞏固內、外線的力量。至於教練方面，在主教練托利斯離隊後，球隊早前宣布執掌帥印的是來自美國、曾經指導NBA G League球隊Winconsin Herd的白蘭特（Jordan Brady）。

曾經征戰法國、匈牙利聯賽，甚至NBA G League的「搖擺人」派斯。（東方龍獅提供）