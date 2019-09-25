【NBA】籃網無意讓杜蘭特今季復出　艾榮練習賽面部遭肘擊入院

籃網今夏在自由身市場，一口氣簽入杜蘭特（Kevin Durant）及艾榮（Kyrie Irving）兩大球星，突然間變東岸爭標份子之一。 不過，今季他們仍是有不少變數，杜蘭特上季季後賽阿基里斯腱受傷，至今仍在休養，球會表明希望他可以休足一季，但仍將最終話事權交給杜蘭特。

杜蘭特於上季季後賽受傷患困擾，於總決賽第5場復出，但在該戰右腳阿基里斯腱撕裂，其效力的勇士最終以2：4不敵上季冠軍速龍，未能完成三連霸。30歲的杜蘭特在夏季選擇轉會，與籃網簽下一紙4年1.62億美元的合約。雖然得到了NBA一大得分好手，但籃網總經理Sean Marks近日表示，球隊無意讓杜蘭特在今季復出。

籃網指杜蘭特有最終話事權。（美聯社）

杜蘭特上季總決賽右腳受重傷。（Getty Images）

外國傳媒《CBS Sports》近日指出，杜蘭特有機會於常規賽末段或季後賽首輪復出。Marks指杜蘭特復原進度理想，今季復出並非沒可能，球會希望該名10次入選明星賽的球星不要急於一時復出，但表明這名曾效雷霆、籃網的前鋒有最終決定權。

籃網今夏簽得艾榮及杜蘭特。（Getty Images）

至於另一夏季重磅收購艾榮，周三（25日）操練時打練習賽，被隊友無意肘擊面部，事後在教頭艾堅臣（Kenny Atkinson）到醫院接受檢查。籃網GM指艾榮無大礙，送院只是以防萬一：「我不想引起什麼傳聞，我認為（送院）只是謹慎行事。這樣的事情發生後，無論哪一隊都會有職員送艾榮去接受檢查，今次是個好機會讓艾堅臣與艾榮溝通。」

艾榮練波受傷，但籃網GM表示應無大礙。（Getty Images）

籃網GM讚艾榮有領袖風範

Marks又讚艾榮加盟時間不長，但在球隊集訓已經展現出領袖風範及認真的態度，又指已經為球隊的老將及年輕球員建立了溝通的橋樑，與小將們打成一片。籃網集訓營今周六才正式開始，將會在10月到中國打季前賽，與湖人於上海及深圳進行兩場熱身賽，常規賽首場將會在主場對木狼。