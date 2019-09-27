【3x3籃球節】相隔10年再戰3人籃球　潘志豪欲與方誠義最後合作

3人籃球近年受國際籃聯（FIBA）大力推廣，尤其在成為2020東京奧運項目後更加備受關注，相關賽事因而增多，香港亦即將在10月19至27日在九龍灣零碳天地舉行蘇黎世保險香港3x3籃球節2019比賽。作為表演賽嘉賓、永倫球員潘志豪今天（27日）出席比賽發佈會時透露已有10年沒有3人籃球賽的經驗，他更笑言欲與已轉投滿貫的前永倫隊友方誠義再次並肩作戰，「畢竟這次同隊之後或許再沒機會了。」

香港3x3籃球節將分成男子組（32隊）、女子組（16隊）、U19男子組（32隊）及U19女子隊（16隊）於9天內進行對賽，其中潘志豪、方誠義、蘇伊俊、蔡龍德、陳耀祖、劉凱濤、李祉均及卓婷將分成兩隊，合力上演表演賽。超過10年之久沒有再戰3人籃球賽的潘志豪，笑言球例與過往大不同，球賽節奏比以前更快更消耗體力：「這些年來我有在街場試玩3人籃球，不過起碼10年沒有參加正式比賽，賽例亦明顯有別。例如，12秒進攻時間進一步推快球賽節奏，尤其現在入球後可以自己開波，不用再經球證，我們亦少了一個喘息機會。」

潘志豪（右）發佈會上發享時，身旁的方誠義（左）不禁大笑。（任祉羲攝）

二人作為多年隊友及好友，一個眼神對望都充滿默契。（任祉羲攝）

雖然3人籃球賽例與自己熟悉時有別，但潘志豪認為依據FIBA賽例作統一較清晰，他亦想實戰體驗：「雖說我知道賽例變更，但始終要實戰才真正了解原來節奏快，12秒進攻時間可能一個來回已經組織不了，變成1打1，整個遊戲變得不一樣。」

剛在溫哥華贏得3人籃球全球總決賽亞軍的卓婷（右）、李祉均（左）亦會參與表演賽。（任祉羲攝）

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這次表演賽由6位本地男子甲一及2位女子甲組球員分隊進行，被問到潘志豪心目中的隊友，他不加思索道出剛宣佈新季從永倫轉投滿貫的「老戰友」方誠義：「我最想和方誠義一隊，這次之後應該沒機會同隊吧！我一定不捨得他離開球隊，畢竟大家多年隊友，未來在球場上變成對方，比賽中互不放過對方，不過步出球場我們還是好朋友。」

在今次的3人籃球表演賽中，潘志豪笑指最想與方誠義合作。（任祉羲攝）

潘志豪現時FIBA3人籃球賽的賽例與過往有別，他亦要重新適應。（任祉羲攝）

對於永倫未來去向，潘志豪坦言未算清楚，惟球隊漸趨年輕化，培養新人：「我應該會留下吧！畢竟尚未開始操練，加上球隊重組，我未太清楚球隊決定，尚待通知。不過，球隊之前有不少年輕球員一同練波或陪練，希望經驗能幫助他們一起進步。」