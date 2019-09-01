【Red Bull Reign】港男籃無緣晉級　冀香港繼續推動三人籃球發展

「Red Bull Reign 3 人籃球賽全球總決賽」在加拿大時間周六（31日）於多倫多舉行，港男籃四子蘇尚瀛、葉俊傑、鍾俊昇和鄧志恒代表出戰，雖然在小組賽以1勝2負未能成功晉級，但眾將對表現滿意，亦指今次多倫多之旅大開眼界。 香港01記者趙子晉、鄭子峰 多倫多直擊

與東道主加拿大、中華台北及黑山同列A組的港男籃，由蘇尚瀛、葉俊傑、鍾俊昇和鄧志恒組成的男籃，而女子隊的4名成員亦在場邊不斷提場及打氣，氣氛相當好。香港首場硬撼加拿大，即使在身體對抗性較輸蝕下仍不落下風，鄧志恒強行鏟籃得手，在早段追成2：3，鍾俊昇隨即射入兩分球反超前，惟之後一度被加拿大拉開4分，蘇尚瀛在最後1分鐘博得犯規並兩罰全中，及後「阿蘇」再有罰球機會，可惜手緊未能命中，結果以6：10僅敗東道主的手上。

港籃代表球衣的腰間上印有香港區旗。（鄭子峰攝）

不敵黑山篤定出局 挫中華台北獲安慰獎



小組第二場鬥黑山，阿蘇在早段一記轉身擺脫對手上籃得手，在早段與黑山打成3：3，對手以外投兩分球為主，而蘇尚瀛多次殺入籃底得手，更兩度博得犯規。不過，黑山的外投手感火熱，連中多個兩分球，而蘇尚瀛及葉俊傑亦隨即回敬兩個兩分球，最終亦以14：21不敵黑山，篤定無緣晉級。

鍾俊昇今日手感火熱，攻入多球兩分球。（鄭子峰攝）

按圖觀看賽事精彩場面：

+ 11 + 10 + 9

在菲律賓及印度未能參賽的關係，僅得香港及中華台北兩支亞洲球隊，而他們在A組上演「亞洲打吡」。面對以台灣師大為骨幹的中華台北代表，因與對手的體形相近，四子更放膽殺入籃底，而鍾俊昇的兩分手感愈射愈有，在今仗更攻入3個兩分球，結果以12：7擊敗中華台北，以1勝2負的戰績完成今次的三人籃球賽。

蘇尚瀛多次強行殺入籃底得分，並多次博得犯規。（鄭子峰攝）

三人賽經驗淺 透過比賽開眼界



以五人賽為主的四子，轉戰三人賽，在賽後紛紛表示膠地板場地及籃球亦要重新適應，對今日賽事略有影響，葉俊傑表示今次賽事大開眼界，「因為我在3on3賽事的經驗較少，所以今次赴多倫多令我大開眼界，而場地及籃球亦與5人賽不同，所以我亦需時適應，希望往後賽事可有更好的表現。」

蘇尚瀛表示今日賽事達到賽前的預期，亦希望香港有更多3on3賽事，提升香港的水平，「我們在今日打出賽前的部署，亦如預期一樣擊敗中華台北，雖然未能取得更多勝仗有少許遺憾，但我們問心無愧。正如傑仔（葉俊傑）所言，場地與籃球或多或少亦影響我們發揮，但我知道這個是世界標準的3人籃球賽，所以我希望在香港有更多正式的3on3賽事，提升香港的3人籃球水平。」