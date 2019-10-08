【NBA】央視不滿NBA總裁稱尊重莫利言論自由　暫停轉播季前中國賽

火箭總經理莫利公開支持香港的言論引起軒然大波，而NBA總裁施華開腔表示，尊重每人的言論自由。中央電視台發聲明公布，暫停轉播今年NBA開季前的中國賽。

火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前在Twitter上發文，公開支持香港近期的社會運動，而引起中國方面有極大反應，並指他的言論是推動分裂一個中國的原則。中國籃球協會及騰訊體育相繼與火箭暫停合作關係後，中央電視台在今日（8日）發聲明宣布暫停與NBA轉播安排。

火箭總經理莫利支持香港的言論引起軒然大波。（Getty Images）

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央視在官方微博發聲明，表示因為NBA總裁施華未有譴責莫利的言論，而決定立即暫停轉播10月10日及12日的兩場由湖人對籃網的中國賽，「我們注意到NBA總裁施華聲稱支持莫利的言論自由，我們對此表達強烈不滿，而任何挑戰國家主權和社會安寧的言論，並不列入言論自由的範圍。所以，中央電視台體育頻道決定立即暫停轉播NBA季前的中國賽，並檢視一切與NBA的合作關係。」

中央電視台透過微博公布暫停轉播中國賽。（微博截圖）

另外，美國有人發起眾籌，美國時間10月23日的湖人對快艇的一仗中，一同穿起「Stand with Hong Kong」的T恤，支持香港近日的社會運動，而眾籌僅發起一天便差不多籌得2萬美元。