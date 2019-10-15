【NBA】勒邦占士指莫利撐港或因被誤導　聯盟中人該謹言慎行

NBA洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James），周一首次就火箭總經理莫利（Daryl Morey）在社交網站發表支持香港的言論表態。

勒邦占士認為莫利是受到錯誤的資訊誤導所致，他指莫利在未掌握足夠資訊和理解局勢的情況下，不應隨便表達意見，認為他在行使言論自由時候，走得太遠。「很多人因而受到傷害，不止是經濟，還有身體、情感和精神上。」

勒邦占士早前隨湖人到上海和深圳，出戰NBA季前賽。（資料圖片／Getty Images）

中國賽上大部分球迷披上占士的球衣，部分人以中國國旗貼紙，遮蓋NBA會徽。（路透社）

占士續指︰「我不想與莫雷因為一字一句而爭吵。但我們對發推文、說什麼和做什麼都必須小心，是的，我們有言論自由，但亦有可能因而帶來很多負面影響。」。他表示自己本人、NBA球員及作為美國人，都不會指導其他人如何運作別人的政府。

莫利的涉港言論令NBA在中國的營銷陷入危機。（VCG）

莫利在10月4日於Twitter上載附有「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」字樣的圖片，引發中國各大媒體、品牌及網民群起抵制。