【NBA】美媒爆勒邦占士與施華會面內幕　有湖人球員失7位數收入

美國傳媒《ESPN》撰文披露湖人及籃網在上海及深圳打中國賽的幕後情況，其中NBA總裁施華曾在酒店與兩隊球員見面。湖人的勒邦占士當時提問，聯盟會否處罰火箭總經理莫利；施華指球員批評美國總統特朗普後也沒有被罰，莫利也是行使言論自由的權利。

NBA球隊湖人及籃網上周到上海及深圳打中國賽，兩隊在中國飽受「莫利事件」的困擾，多個場外活動取消，還要面對傳媒的追訪，要求球員就此事表明立場。美國傳媒《ESPN》撰寫長文，交代兩隊在中國的一些幕後細節。

火箭總經理莫利（右）的言論引發軒然大波。（Getty Images）

勒邦占士憶述：「當飛機起飛時，我們對此事一無所知。」湖人在10月7日前往上海，當他們在10月8日抵達中國時，那邊廂NBA總裁施華在日本的記者會上表示支持火箭總經理莫利，指他擁有言論自由。

「莫利事件」繼續發酵，就在中國球迷不斷升溫的怒火中，湖人懵然不知地抵達上海。NBA的中國職員稱，如果那是灰熊及太陽的高層撐港，相信沒有那麼大的回響，但莫利是火箭的人，一支姚明曾經效力的球隊。

美媒披露，施華上周三從日本抵上海後，與湖人及籃網球員開會。（Getty Images）

抵埗後，湖人收到通知，當日的NBA關懷活動及黃昏的歡迎會都被取消。勒邦占士說：「我們開始意識到有些事發生了。」

10月9日，中國政府取消另一個NBA的關懷活動，湖人到球場訓練。然而，大概練了半小時，湖人就被場館職員趕走。由於多間中國公司撤銷贊助，所以場館職員要重新鋪設場地木板，清走原有贊助商的標誌。

除了球隊贊助，球員的收入亦受影響，勒邦占士、安東尼戴維斯、古斯馬、朗度等的見面會被取消。有消息告知《ESPN》，有名湖人球員在出發前與一間中國公司達成合作協議，金額達100萬美元，但當他到達上海後，卻被告知合作取消，7位數字美元的收入就在一程飛機中消失。

勒邦占士在閉門會議中向施華提出，回應這樣的政治問題，已超出球員的能力範圍。（Getty Images）

既然沒有什麼活動，那就回酒店吧。球員發現，職員忙碌地拆走大大小小印有球員肖像的海報橫額，因為那些宣傳品上有舊贊助商的標誌。勒邦占士說：「所有本應有的活動都全部取消，真的是全部取消。」

湖人及籃網陷入一場政治風暴的中心，球員都不太清楚怎樣處理，他們在酒店靜候NBA總裁施華的交代。原定他們會在下午4時進行閉門會議，但因為事態嚴重，提早至2時半。由日本東京風塵僕僕趕到的施華，順利通過中國的海關檢查，與兩隊職球員在宴會廳見面。

湖人及籃網先在上周四出戰上海站，之後到上周六打深圳站。（Getty Images）

施華解釋事態發展，希望湖人及籃網可以成為NBA對外宣傳的大使，以正面態度面對即將來到的200名記者。施華指，言論自由是聯盟的核心價值，「這是你們所代表的」，他補充，若果保持沉默的話，亦會被外界批評。施華之後讓台下發問，勒邦占士首先舉手。

作為NBA首席球星，勒邦占士的提問代表球員們的心聲，大家都十分關注。他的問題與莫利有關，他知道如果有球員的言論引起類似今次的風波，相信難逃聯盟的處罰，所以勒邦占士想知道，施華會怎樣處理莫利。

施華回應，之前球員批評美國總統特朗普後，聯盟也沒有任何處分，而莫利也是行使同樣的權利去挑戰中國。縱使會影響收入及財政，但這不重要，施華自己可能也不喜歡莫利所帶來的影響，但他會捍衛莫利說話的權利。

美媒披露，K艾榮曾提到，如果要回應「莫利事件」，他寧願不打中國賽。（Getty Images）

莫利不在中國，施華也沒有在中國見傳媒，勒邦占士質疑，為何要球員去承擔這份責任？勒邦占士認為，回應此事已經超出球員的責任及能力範圍，因為此事牽連甚廣，涉及政經及地緣政治。

籃網的K艾榮亦有發言，他質疑為何還要在這種情況下打中國賽。他只想打籃球，如果打這兩場比賽的條件是需要回應「莫利事件」的話，他寧願不打比賽。

施華與球員會面約30分鐘，之後他離開，讓兩隊球員商量。勒邦占士希望兩隊球員達成共識，如何面對之後的旅程，他會盡全力保護其他球員，以免其他人墮入這場公關災難。勒邦占士其後在公開發言亦強調，他並非為個人利益而說話，他想保護所有球員。

湖人在上周六打完深圳站後，馬上上機回美國。（Getty Images）

10月10日中國賽上海站，兩隊球員都不知到時會是什麼地面。湖人的卡達維樸比說：「我們來，只是想比賽。就算有沒有球迷入場也好，我們都會打這場比賽。這就是我們的想法。」結果，這場比賽跟普通NBA比賽分別不大，只是場地地面有點粗糙，因為要清走舊贊助商標誌，另外賽前沒有播中國或美國國歌。

兩日後，兩隊到深圳，打另一場比賽。完場後，湖人馬上坐個半小時車，前往機場，馬上回美國。等了一個小時左右，他們完成清關手續上機，不過，受熱帶風暴影響，他們在機上待了兩個小時，飛機才能起飛。有些湖人的職球員開玩笑稱，中國政府的控制相當強大，就連天氣都在他們的控制之下。

湖人及籃網回到美國，但由莫利引發的風波尚未完結。