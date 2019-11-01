【NBA】塘鵝主場挫金塊打開勝利之門　威廉臣觀戰險「打傷」隊友

新秀「狀元」威廉臣（Zion Williamson）有傷在身，未能在常規賽開鑼時代表塘鵝披甲上陣。塘鵝適逢在萬聖節主場鬥金塊，他亦有現身主場為隊友打氣，在恩格林及奧卡科合共攻入超過50分下，塘鵝擊敗金塊，在今季打開勝利之門。

新秀「狀元」威廉臣（Zion Williamson）因傷未能在常規賽開鑼時，代表塘鵝披甲上陣，而他亦有現身主場為隊友打氣。塘鵝適逢在萬聖節主場鬥金塊，在恩格林及奧卡科合共攻入超過50分下，協助塘鵝擊敗金塊，在今季打開勝利之門。

受外界矚目的新秀「狀元」威廉臣，因右膝半月板的傷患關係，錯過今季開季賽事，預料大約在聖誕期間有望復出，首度在NBA常規賽登場。

開季4仗全敗的塘鵝，在今仗主場出擊迎戰金塊，力爭打開勝利之門。主隊在今仗大部份時間領先，4名球員取得近20分，恩格林（Brandon Ingram）貢獻25分及中鋒奧卡科（Jahlil Okafor）交出26分，加上朗素波爾的8個助攻，即使金塊7名得分「上雙」，但無礙塘鵝在今季以122：107擊敗金塊，經歷4連敗後打開勝利之門。

塘鵝4名「上雙」得分的球員（按圖放大）

正在養傷的威廉臣亦有到主場支持隊友。（路透社）

即使「狀元」威廉臣因傷缺陣，但他亦有在後備席支持隊友，而他一不小心卻成為焦點所在。同屬今年的新人的中鋒希斯（Jaxson Hayes），在場邊與威廉臣一同觀賽，二人興奮地看見隊友射入三分球，而威廉臣更高舉雙手擺出「3」的手勢，豈料手肘正正打中旁邊的希斯，他更避免再生意外而更換位置。

該名新人中鋒在完場前再遇尷尬場面，大鐘與進攻時間相差0.4秒，當時塘鵝已篤定取勝，祖舒赫特（Josh Hart）在進攻時間前，將球交給希斯，使他大感無奈並錄得一個失誤，但他賽後在Instagram上「反擊」表示這個並不當作一個失誤，十分惹笑。

Zion Williamson elbows Jaxson Hayes in the face😂 pic.twitter.com/lVgcHOV11W — NBA RETWEET (@RTNBA) November 1, 2019

Josh Hart sneakily hands off the ball to rookie Jaxson Hayes to avoid the shot clock violation turnover #WontBowDown #pelicans pic.twitter.com/sguEJ5OaVV — NBA Daily Clips (@viral_nba) November 1, 2019

希斯賽後在Instagram中「反擊」，笑言比賽末段的並非失誤。（Instagram截圖）

另外，適逢萬聖節，塘鵝的老將射手列迪克（JJ Redick）亦特意扮鬼扮馬，以一個巨型的「Lego」走進球場，十分搶鏡。