【NBA】勇士今季提早玩完？　主將居里被恐怖壓斷手腕復出無期

今季以全新組合出戰NBA的金州勇士，10年來開季首次兩連敗，今場在主場迎戰太陽，以110：121再度落敗，更慘的是，主將史堤芬居里第三節在一次恐怖意外中，手腕被壓斷骨，對勇士今季形勢雪上加霜。

勇士的K湯臣在上季總決賽中勇戰受傷，加上杜蘭特離隊，球隊只能以「咖哩仔」史堤芬居里、祖蒙特格連及迪安捷奴羅素支撐球隊。勇士在早前對雷霆一仗，曾經一度大幅落後41分，並自2009年來首度開季兩連敗。

美國女足隊長韋冰露（中）今仗亦是座上客，更獲勇士送上一件印有她名字的球衣。（路透社）

慎入：居里被壓斷手腕過程（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

居里斷手腕 勇士今季提早玩完？

勇士今仗主場出擊迎戰對太陽，惟在首節隨即大幅落後29分，半場仍未能收窄分差，以26分落後客軍。主將居里在今仗防守時，在轉向時曾經輕微「扭柴」，「咖哩仔」在第三節更禍不單行，鏟籃時在半空中失平衡，着地時雙手托地，期間被6呎10吋高的太陽中鋒拜尼斯（Ayron Baynes）整個人壓在身上，左手手腕受重創，需立即退下火線治理傷勢。美國傳媒廣泛報道，居里的左手骨折。

勇士雖然在最後一節力追，但結果仍以11分之差落敗，開季4場只得1勝3負令人失望戰績。「咖喱仔」即將接受電腦掃描檢查傷勢，現時未知何時才可復出賽場。

居里恐怖受傷片段：

There is the worst news for @warriors that @StephenCurry30 has broken left arm (hand) 😭 pic.twitter.com/vp8j1LOlk1 — Mohammad (@Mohamma31695188) October 31, 2019

居里在手部傷出前亦曾「扭柴」

Stephen Curry also rolled his ankle. Warriors can’t catch a break. pic.twitter.com/qAIq1WLKN9 — Logan Murdock (@loganmmurdock) October 31, 2019

卡爾：以小將應付賽程

面對嚴重的傷兵問題，勇士主教練卡爾亦表示並不容易應付，「今季的開局形勢相當艱難，在不同方面亦有問題，雖然對陣中的小將或新人是個十分好的機會，但我在別無他選下只好派他們上陣一段長時間，對他們而言或許難以應付。」

史堤芬居里落地時觸傷左手手腕退下火線。（Getty Images）

在居里傷出後，迪安捷奴羅素便負起得分及組織進攻的責任。（Getty Images）