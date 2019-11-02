【邱益忠】勇士讓位　尼納特誓駕快艇衝擊總決賽

筆者很不喜歡用一兩場波，便預早判定冠軍誰屬，因為要贏到終極冠軍，征戰過百場比賽（82場常規賽及至少16場季後賽）。要球隊產生化學作用，又克服傷兵危機、球員相處是否融洽等等等等的問題。看看上年「贏硬」九成的勇士在最後因傷完一個又一個的情況下，最後三連霸的美夢被狠狠地打碎，季後更面對重組期，由昔日最強王者，淪為過街老鼠。 文：邱益忠

筆者不知道勇士未來能否達成三連霸的霸業，但球迷不能否認，咖喱仔Stephen Curry及勇士確實改變全球籃球的進攻趨勢，令NBA所有球隊變得勇士化。連綿不絕的三分攻勢，讓人窒息的無限換防，種種改變令高度不再是籃球場上的唯一優勢。敏捷度、體能、健身訓練及飲食習慣，才是一個球員能否長居聯盟的關鍵。看看最近聯盟突然求真，「還原」球員的身高，除了杜蘭特（Kevin Durant）的身高不減反增下，其他球員都變得「貼地」，就知道聯盟也明白，求真及貼地比虛報更重要。

史堤芬居里及勇士改變全球籃球的進攻趨勢，連綿不絕的三分、讓人窒息的換防，令高度不再是籃球場上的唯一優勢。（資料圖片／AP）

對於籃球之神佐敦（Michael Jordan）突然爆出一句「Curry isn't a hall of fame yet」，引來全球球迷哄動。筆者看回訪問只覺佐敦談笑風生，並非惡意攻擊。考慮想到佐敦是黃蜂班主，加上其球鞋品牌Jordan Brand是咖喱仔的對家，也很難讓佐敦中立地評價咖喱仔。雖然不會因一句讚美而令Under Armour股價激升，但各為其主，何必要為咖喱仔造勢？

▼勇士開季戰績平平（按圖放大）

勇士奪得2018年總冠軍主力陣容，如今伊古達拿（左）和杜蘭特（右）已離隊，K湯臣（左二）需養傷一年。（資料圖片／Getty Images）

作為勇迷，不禁要承認勇士今季絕非爭標份子，甚至要穩入季後賽的難度極大，失去KD傷及皮肉，不過一哥伊古達拿（Andre Iguodala）離隊及K湯臣需養傷一年，才是傷筋動骨。

無論是傷筋動骨，還是傷骨動筋，都需要一定時間復原及逆流而上，勇士管理層及球員們必須要有耐心，至少兩至三年才可重歸爭標份子行列。（撰文時仍未知道咖喱仔骨折的消息。）

▼慎入：咖喱仔手腕骨折逐格睇（按圖放大）

咖喱仔隻手遮天的霸氣，在不知不覺間由尼納特（Kawhi Leonard）承接。尼納特確實是一個很特別的球員，如果把他放在2000年代，他可能是終身效力同一支球隊，場外不會獲太多廣告合同的低調球員。但有誰想到這位不輕易展露笑容、低調行事的球王，會晉身為波鞋品牌代言人，這有賴舅父Dennis Robertson及其團隊為他統籌的精心佈局。

出名低調的尼納特晉身為波鞋品牌代言人，有賴舅父Dennis Robertson（左）的精心佈局。（資料圖片／視覺中國）

儘管大家（特別是馬刺迷）相當討厭Dennis Robertson，認為他「教壞」尼納特，讓他背上不義之士的污名，但「即插即用」為加拿大帶來史上首個NBA冠軍後，早已讓他成為當仁不讓的球王。

選擇和New Balance簽約，推出專屬個人鞋款，是Dennis Robertson為尼納特作出一個相當深思熟慮的部署，因為其他品牌已有相當具影響力的球星，「埋堆」完全沒有優勢可然。

「OMN1S」，這是尼納特戰鞋的名稱，是拉丁文「Everything」的意思。（資料圖片／Getty Images））

「OMN1S」，這是尼納特戰鞋的名稱，是拉丁文「Everything」的意思，本來很擔心的配色會如尼納特一樣低調，只有黑白配的單一選擇，但早前他參加湖人名宿高比拜仁（Kobe Bryant）的訓練營穿上螢光波鞋，在萬聖節又推出火紅色配色，足證他與團隊要在波鞋市場分一杯羹的決心。

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尼納特和佐治（左）這對組合，甚有當年佐敦和柏賓的影子。（資料圖片／Getty Images）

回到戰場，今季轉投快艇的尼納特更多是擔任教導者的角色，他和佐治（Paul George）這對雙人組合甚有當年佐敦和柏賓（Scottie Pippen）的影子，加上防守「癲佬」比華利（Patrick Beverley）及機動力強的哈勞（ Montrezl Harrell），以及有相當潛力的中鋒蘇巴（Ivica Zubac），只要時間磨合，打入西岸決賽是基本要求。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】