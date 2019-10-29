【籃鞋癡】剛柔並重集於一身　細看尼納特戰靴OMN1S

New Balance在新一代年輕人眼中可能覺得是跑鞋或休閒鞋，或許會聯想到英超球隊利物浦，未必即時聯想到品牌在籃球壇的歷史。其實早在超過20年前，New Balance已有涉足籃球市場，其中James Worthy有穿著其球鞋上陣，至近年的馬刺球員邦拿（Matt Bonner）亦曾經穿用，可惜品牌隨後淡出籃球實戰鞋市場。不過，New Balance今年初簽下助速龍拿下總冠軍的尼納特（Kawhi Leonard），並合作推出專屬球鞋OMN1S，以此新科FMVP重新入實戰鞋市場。

近年吹起一陣復古風，不少過往淡出籃球實戰鞋市場的品牌再戰籃球場，New Balance也不例外，光是宣布與尼納特簽約已引來大家熱議，直到在尼納特在全明星賽中穿著OMN1S亮相備受關注，全球限量發售亦掀起搶購炒賣潮。經過長達半年的等待，受球迷關注的OMN1S終於公開發售。這雙除了是尼納特與New Balance首次合作推出的實戰鞋外，亦是尼納特親身參與設計之作，更是New Balance重投實戰鞋的重頭作，一對球鞋帶有三種意義。

馬刺名將Matt Bonner於2009年曾經穿著New Balance上場。（Getty Images）

尼納特（右）在去季NBA總決賽中穿上尚未量產的OMN1S上陣。（Getty Images）

「OMN1S」作為New Balance重投籃球界的大作，其名字亦相當有意思。大家單看名字或許未能理解，其實鞋名來自拉丁文「omnis」，意思為「Everything」（任何），象徵球鞋能夠適合像尼納特這種能鋒衛俱佳的球員。每位球員均相當重視的緩震、回彈功能方面，OMN1S採用品牌應用於跑鞋的FuelCell技術，再加以改良配合球員的需求。跑鞋上的FuelCell相對輕軟，假若直接將此技術放到球鞋上，支撐力可能不足，所以球鞋內的全掌FuelCell改良至適合籃球員，大大提升其速度及反應回饋。

量產發售的OMN1S首個配色是白色，白得發亮的鞋身加上水晶的鞋底，非常顯眼。（任祉羲攝）

OMN1S印在鞋舌位置，其標誌像是籃球穿針一刻，其突起印刷摸起來甚有質感。（任祉羲攝）

腳跟位置印上FUELCELL字眼，正是品牌常用於跑鞋上的緩震系統，今次首度放到籃球鞋上再加以改良。（任祉羲攝）

至於鞋底方面，水晶底材質甚有看頭，加上鞋底從腳跟延伸至前掌的那爪形支撐，外形特別之餘亦避免雙足落地時因震動導致腳踝外翻。鞋底採用不同方向的紋路，內側以45度的斜向處理，不同方向的人字紋具出色抓地力，適合球員不同轉向的需要。

水晶材質鞋底非常通透，還能看到雞爪型穩定片。（任祉羲攝）

多向的紋路配合球員不同轉向需要。（任祉羲攝）

高清看OMN1S（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

實穿上腳的感覺是前半部包覆度高，全是歸功於鞋面橡筋鎖定雙腳，讓側向移動有完整支撐固定。鞋面採用透氣的FitWeave動態張力鞋面，配以編織材質，既輕量又透氣，表現不俗，不過寬腳面初時可不習慣那種拉緊的感覺。球鞋用上傳統鞋孔，不過其突起像牙齒形狀非常特別，索緊鞋帶再配合橡筋增強貼腳感。後腳跟大條印上品牌縮寫的「NB」字眼的皮革加強穩定，球鞋腳跟內側以厚實泡綿進一步提升保護力，惟後腳跟尚有些空間，包覆度未及前腳掌般貼合，大家可按正常尺寸購買，但建議腳形瘦長的球員可考慮小半碼。

鞋面採用透氣的動態張力FitWeave，配合橡筋帶進一步鎖定前掌。（任祉羲攝）