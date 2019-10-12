【邱益忠】香港球迷追星　喜獲海軍上將金筆簽名

受到火箭風波影響，導致原來戲碼甚強的湖人VS網隊，在一片詭異的氣氛下進行。 撰文：邱益忠

本來昨天（11日）下午4時至5時於深圳四季酒店舉行兩場記者會，讓記者可以訪問湖人及網隊，怎知道到下午3時58分，NBA中國官方才發電郵通知：「我們決定在剩餘的中國賽行程中不舉行球隊的媒體公開採訪。」換言之，12日的深圳站比賽不設賽後記者會，實在可惜。

對長途跋涉的NBA球員來說，可以不用參加記者會絕對是賞心樂事，不用拖着疲憊的身軀去回答四方八面的問題，特別是被問到近日中國抵制NBA風波這類敏感問題，少點政治智慧也不行。

筆者在酒店外等待湖人和網隊球員，巧遇馬刺名宿David Robinson。（作者提供）

湖人網隊於上海獻技（按圖放大）

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筆者下午3時許去到酒店現場，打算好好準備發問問題，包括想問Dwight Howard是否有信心留下為湖人打拼，全力衝擊總冠軍，也想問問大帝LeBron James對好兄弟Carmelo Anthony仍未落班有何看法等等。

香港球迷Julius喜獲David Robinson簽名。（作者提供）

在等待期間，竟然在酒店碰到馬刺名宿、兩屆冠軍功臣、曾一場轟入71分的David Robinson。這位海軍上將毫無架子，和筆者來一下互相擊掌及答允自拍。香港球迷Julius今次和幾位朋友到深圳觀看賽事，更特地提早一天，期望和球星合照及索取簽名。

香港球迷Julius獲得David Robinson簽名，興奮的心情難以形容。（作者提供）

本身是馬刺粉絲的Julius除成功和David Robinson合照外，最後更成功獲得海軍上將的金筆簽名，興奮的心情難以形容。Julius認為，NBA球員不是奉旨與粉絲合照或簽名，所以粉絲必須懂得尊重對方，見到他們時先禮貌地打招呼，再提出要求，對方會較為受落，「甚至有粉絲會送手信或禮物，讓NBA球員感到你的心意，而不是單方面的索取」。

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】