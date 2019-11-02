【學界籃球】「升班馬」不畏虎　何蔭棠爭氣仍憾負

學界「重啟」的首日，港九區女子D1分途開戰。首場有「新升班」的保良局何蔭棠中學對上中華基督教會銘基書院，雖然上半場被拉開10分之差，但何蔭棠打出一段「爭氣波」士氣大振，但仍以25：35不敵銘基。

何蔭棠上半場被銘基壓著打，失誤太多以致錯失不少進攻機會；反觀銘基愈打愈順，一度打出9：2拉開。何蔭棠得分技巧和經歷雖不及對手，但勝在專注追分；李愫煣處變不驚，臉上不見有一絲驚慌和緊張，兩度上籃得手收窄分差，半場前卻被林雅文三分命中再拉開18：8。

何蔭棠今季升上D1已經面對兩場敗仗出線機會渺茫。（張倩儀攝）

主力李愫煣處變不驚，在球隊最需要的時候挺身而出。（張倩儀攝）

當D2｢升班馬」遇上D1球隊，其實也不一定「無得打」，何蔭棠做出最好的示範。李愫糅繼搶斷籃板後單刀快攻放籃再「And-1｣，小宇宙爆發，隨後更助攻隊友上籃，一度反超20：18。但銘基主力江靄琳屢快攻得分，一口氣拉開10分，最後以35：25勝出。

兩度上籃得手再快攻「And-1｣，助何蔭棠一度反超。（張倩儀攝）

不怕輸，可能是她們中段追上來的原因，主力李愫煣笑終於笑得出來：「自升上D1我們都變得有鬥志，每一場都盡力。」從D2上來，強度和速度都不再是同一個玩法，但至少要覺得自己有得打：「我想其他球隊都不是『無得打』，只要我們努力一點⋯⋯」她補充，「不過協恩就不敢說，哈哈。」

球隊士氣因為升上D1而提升，大家對學界和籃球也更加重視。（張倩儀攝）

學界有甚麼用？學界的每一步都是成長，李愫煣自己看得很清楚：「自從升上D1，士氣和鬥志都提升了很多；D2的時候練球都不齊人，有些隊友都會選擇放假就去玩或是和家人一起，籃球不是第一位。」沒有做不到，只有願不願意，從來只是優先順序問題。「準備D1的時候就『無端端』很齊人，大家都學會將籃球放在第一位。」李愫煣直言，「因為從D3走到D1，不容易。」

銘基最後以10分之差擊退何蔭棠。（張倩儀攝）

升上來預計這條路更不好走，開季兩敗出線機會渺茫，隊友「圍爐」取暖和鼓勵讓全隊繼續向前走。「不能怯。」李愫煣笑說，就像剛才一樣，反超是因為抱著一個心態：有得打。「我們怯的話，對手就會有成功的機會；我們不怕的話才有機會打回來。」