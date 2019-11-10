【大專籃球】樹仁女籃半隊新手　初生之犢的唯一目標

大專盃可說是學界籃球的延續，男子組群雄四起，競爭相當激烈；反觀女生，頭5地位穩固，實力懸殊下，強弱對壘彷彿已有「預設」戰局，就像今天（10日）香港城市大學對香港樹仁大學的賽果。

「25分雖然不多，但可算收貨。」從香港大學轉校樹仁大學第一年的冼靜儀（Toby）笑說。

25：74，大家只在乎樹仁大敗於城市大學手下；49分，為數不少，但她們看到的是自己射入25分。

冼靜儀從港大轉校到樹仁，用自己的能力為隊友多走一步。（張倩儀攝）

雖然持球時間多，但控球穩打穩紮，等待隊友找到空位。（張倩儀攝）

「我半隊以上都是新手，這個表現算不錯。」冼靜儀直言。雖然樹仁實力不及對手，但防守和進攻做到能力範圍內的最好，「不少隊友只是剛學習打籃球不久，很多事她們都未知道要怎樣做，例如走位和拍波。」因此Toby在場上的持球時間特別多，控球上前場，一直在等待隊友找起手和接球的空位，有時候整整24秒也只有一次起手機會。

但大專盃女子籃球的實力分野太大，頭五的地位基本上不可撼動。（張倩儀攝）

努力為隊友製造機會

由於樹仁全隊幾乎沒有學界經驗，所以Toby希望能以自己的大專經歷為隊友帶來些甚麼。「自己算是有經驗，盡量想做到有空位讓隊友輕鬆一點得分 ，她們去到最後放籃和射波都不錯，所以我想製造機會讓她們起手。」



大專盃女子球隊實力分野比男生大，是日3場女子組賽事皆為大比數擊倒，處於下游的樹仁卻能從這一場大敗找到意義：「對我們來說是汲取經驗，因為很少機會有可以對到（強隊），頭4的球隊有不少甲組球員，借機會感受一下女子籃球的強度去到哪，自己的水平又到哪。」

是日女大專盃女子A組戰果（按圖放大）

+ 14 + 13 + 12

半隊都是新人，剛學會打球就要上陣殺敵，每一步對她們來說都是進步。（張倩儀攝）

每一年的大專盃，下游球隊要力爭上游不容易，一直輸但總是給自己一個目標去追：「以前就想爭頭4，現在⋯⋯頭4就先不想，最少在小組中有一兩隊是可以『打吓』，想起碼可以打到五五波，甚至比人好少少。」不敢想差距太大的對手，不去訂下遙不可及的目標，做到能力可及的事，也是一點點的進步。