【大專籃球】開鑼戰即上演JBI決賽翻版　教大10分差距再挫職訓局

大專盃周日（27日）開鑼，首日就在尾場上演Jordan Brand Invitational大專賽的決賽戲碼，香港教育大學對上職業訓練局。上回職訓局14分不敵教大錯失冠軍，今次再戰可惜仍輸10分，未能報一敗之仇。

教大甫開賽就有蕭俊傑在籃下輕取四分，但隨後進入冰封狀態，職訓局乘勢超前，劉家傑和李梓鋒起手屢中。教大在第一節中段陷入一陣混亂，文俊浩兩度殺入內線皆失準，再接連被判三個犯規，教練宗銘達以暫停重整軍心。李梓鋒多次突破上籃博得罰球，職訓局一度控制比賽節奏。

關雋陶今場轟入全場最高23分，其中尾後三球三分奠今場勝仗。（張倩儀攝）

教大三分火力「一撻即着」，再盡用第一節的最後一分鐘大打全場緊迫；歐文輝射入一球三分，再有馮嘉浚快攻三分得手。教大士氣大振，乘職訓局的失誤歐文輝快攻打出「And-1｣ ，馮嘉浚再補一球三分，領先18：13。

兩隊人腳並無大變，惟教大在缺兩大主力之時就有兩位具大專經驗的「新人」庄楚彬和歐文輝加入，剛好頂上得分的位置。其中歐文輝如脫韁野馬，半場獨得11分。教大得以拉開10分之差，「安青孖寶」歐文輝和關雋陶應記一功。

歐文輝雖然首次為教大披甲，但今場射入16分應記一功。（張倩儀攝）

歐文輝得分能力在今場表露無遺，猶如脫韁野馬。（張倩儀攝）

「適應下球證尺度。」這一句幾乎每一次暫停都會聽到，兩隊多次對球證的判決表達不滿，但即使有教練表達意見，球證都只以哨子吹停，並用手指示意停止抗議。

開段全憑蕭俊傑的6分穩住陣腳，穩定的內線起手起了很大作用。（張倩儀攝）

+ 3 + 2

教大連續三節守住10分的分差，但職訓局有王俊文射入三分，再博得「And-1」，李梓鋒和楊瑞鴻穩定輸出，一度追近至4分。不過，教大在重要時刻得到關雋陶挺身而出射入3球三分，穩住局勢，最後以71：61拿下今季首勝，繼JBI決賽後再挫職訓局。