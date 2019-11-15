【籃球娛樂】高比拜仁浪子修心記　走過性醜聞的好好先生

傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）現時與妻子凡妮莎育有4名女兒，一家樂也融融。其實在二人18年婚姻中，曾經兩次觸礁。高比在2003年因鷹郡性侵案醜聞纏身並獲妻子原諒，不過事實2011年因高比被爆出與超過100名女人偷情，凡妮莎忍無可忍提出離婚，惟高比盡力挽救婚姻，最後重歸舊好，二人依舊愛得高調，高比開始學乖至今亦鮮有再流出醜聞。

高比先後夥拍奧尼爾、加素帶領湖人贏得總冠軍，在球場因其全面打法備受傳媒關注，但球場外與妻子凡妮莎戲劇化的愛情故事亦不時成話題。1999年，21歲的高比因拍攝歌曲MV，結識當年17歲的舞蹈員凡妮莎（Vanessa），二人一見鍾情且打得火熱，愛得高調，但愛情路並不順逐。

凡妮莎（左）與高比拜仁（右）兒時照片。（ Vanessa Bryant instagram）

高比年輕時與凡妮莎愛得高調。（Vanessa Bryant instagram）

因凡妮莎出身低層，高比父母均認為與前途無可限量的兒子並不相襯，一直反對二人交往。不過，高比為愛不惜逆父母意，與凡妮莎反之更加相愛，拍拖半年後火速於2000年5月訂婚，翌年4月正式結婚。為了愛情，高比不顧家人反對堅持迎娶凡妮莎，與家人關係更一度決裂，雙親與家屬均沒有出席婚禮，更以「太愛凡妮莎」為由沒有簽訂婚前協議書。

高比與凡妮莎愛得義無反顧，即使高比父母反對甚至關係決裂，亦堅持結婚。（Vanessa Bryant instagram）

二人結婚之後，高比更迎來職業生涯的高峰，與奧尼爾為湖人締造3連冠歷史。2003年他們喜獲大女兒Natalia，但女兒事實得來不易。那時候凡妮莎比診斷為宮外孕，存在流產可能，幸最終母女平安，小寶貝的誕生更修補高比與父母接近2年的決裂。

凡妮莎於2003年誕下大女兒Natalia，她常笑言大女兒與她非常相似，就是「Mini Me」（迷你的我）。（Vanessa Bryant instagram）

不過高比同年7月，發生了的鷹郡強姦事件令夫妻首次出現嫌隙。

2003年7月高比入住鷹郡當地酒店，其後酒店職員爆出被高比性侵的消息。警方隨即調查並逮捕高比，他的形象一落千丈。應對調查亦兼顧比賽，他與教練及湖人隊友關係亦受影響，奧尼爾更公開批評性侵事件，拍擋關係惡化。調查後，高比承認與女服務員發生性關係，但絕不為「性侵」。後來縱使高比透過庭外和解決事件，惟其形象己經受損。正當外界猜測凡妮莎會提出離婚之際，她決定原諒丈夫並親身一同出席記者會，身體力行支持高比。此事告一段落，二人於2006年迎來次女Gianna，繼續恩愛如昔。

發生鷹郡性侵案後，凡妮莎力撐高比並與丈夫手十指緊扣出席記者會。（Vanessa Bryant instagram）

在鷹耶性侵案後，高比右臂紋身向妻子道歉，Vanessa名字在拉丁文解作蝴蝶，故此紋身有蝴蝶與皇冠圖案及妻子名字。名字下方則為一雙代表夫妻倆的翅膀，並紋上「PsalmXXVII」即聖經讚美詩第27章，內容大意為勇敢面對艱難，度過難關。（Vanessa Bryant instagram）

解決了婚姻危機後，高比卻面對職業生涯的考驗。在奧尼爾離隊後，高比撐起湖人，雖然一次又一次創造個人得分歷史，更在2006年單場轟入81分，可惜湖人成績未如人意，屢次在季後賽首輪出局。為了再奪冠軍，高比投放更多時間於球場及訓練內，妻子凡妮莎繼續全力支持及包容，除了打理家庭及照顧女兒，每當高比出賽，她都帶同女兒到場支持。天道酬勤，湖人在加素（Pau Gasol）加盟下與高比合作無間，二人攜手在2009及2010年捧起NBA總冠軍獎盃。高比在球場上得意，婚姻亦圓滿，與妻子如膠似漆。

凡妮莎常常帶同兩名女兒到球場支持高比。（ Getty Images）

高比再奪總冠軍之時，他帶同家人一同享受這榮耀時刻。（Getty Images）

高比夫婦高調放閃（按圖放大）：

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自2003年性侵醜聞後，獲得妻子原諒的高比決意當一位「好好先生」。

不過，二人的快樂沒有維持太久，美國媒體2011年年底爆出高比在與凡妮莎結婚10年之間，曾與100多個女人偷情，當中包括花花公子（Playboy）模特兒。經過性侵一事後，凡妮莎似乎未能再接受出軌行為，決定在2011年12月以雙方之間「無法協調的分歧」為由提出離婚申請，並要求離婚後擁有兩個女兒的監護權。不過同時有消息傳出凡妮莎在分居間與拳王Victor Oritz約會，二人離婚意味極濃。惟高比極力挽回，最後二人在2013年初宣布復合，凡妮莎亦撤消離婚申請，重回一家人的生活。

經歷1年離婚風波，高比成功挽回凡妮莎的心，讓她撤銷離婚申請。當年有傳因高比沒有簽署婚前協議書，若離婚會被凡妮莎分得一半財產，故高比要盡力挽回婚姻。（Getty Images）

「好好先生」高比湊女日常（按圖放大）：

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自此之後，屢次緋聞纏身又愛玩的「浪子」高比終於修心養性，專注在籃球及家庭上，鮮有再傳出醜聞。凡妮莎與高比繼續走過每一個階段，在高比受傷時細心照顧、決定退役時支持他，為他打理好女兒們起居生活，二人在2016年及2019年先後再添女Bianka及Capri。在經過這些年來大小風雨的考驗及原諒，對高比及凡妮莎而言現在一家6口的簡單、溫馨的生活已經相當足夠。