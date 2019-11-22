【CBA】易建聯登史上得分王　內地網民：需要如此過多誇獎嗎？

「易帝轉身，拿下一分驚醒世人」，然而今日易建聯在對戰天津時的第2節餘下2分43秒，憑着一記補籃得手，令CBA生涯總得分升至11166分，並超越朱芳雨成為CBA史上得分王。

易建聯今日於CBA聯賽中對戰天津超越朱芳雨，成為CBA史上得分王。（視覺中國）

易建聯在CBA今賽季前6場場均25分，今日面對實力較低的天津，他亦順利摘下20分、6籃板、3封阻。最終所效力的廣東隊以140：93大勝，易建聯的CBA生涯總得分亦錄至11177分，高企第一。

易建聯在對戰天津時的第2節餘下2分43秒，憑着一記補籃得手，令CBA生涯總得分升至11166分。（視覺中國）

《內地網民致賀圖》

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易建聯2002年加盟廣東華南虎籃球俱樂部展開生涯，其後2004至06年連奪3次總冠軍，2005年更以18歲之齡取下CBA常規賽MVP名銜。2007年NBA選秀以第一輪的第6名獲公鹿選中，惟NBA生涯表現可圈可點，其後效力籃網、巫師、獨行俠及湖人亦未有太多上陣時間。

易建聯錄得5次CBA總冠軍、3次總決賽MVP、4次常規賽MVP。（視覺中國）

2011年，易建聯決定回流CBA並重返老東家廣東，隔年率隊奪冠。至今這名中國籃球標記已錄得5次CBA總冠軍、3次總決賽MVP、4次常規賽MVP。今日成為CBA得分王後，內地網民亦紛紛報喜，並於微博上載不同製圖。惟也有網民質疑「現在CBA水平太次了，拿到這個成績真是需要如此過多誇獎嗎？」