【邱益忠】Load Management　養兵千日，用在一朝

今季NBA聯盟興起一個新詞語——Load Management（負荷管理），其實就是以往的輪休戰術。由馬刺教頭普波域治（Gregg Popovich）所研發，在back to back的比賽讓鄧肯（Tim Duncan）、柏加（Tony Parker）及贊路比利（Manu Ginobili）輪流休息，或一起休息，以延續三位老鬼的生涯。這也是為何馬刺連續22年殺入季後賽，更5奪冠軍的關鍵，若非尼納特（Kawhi Leonard）堅決離開聖東安尼奧，相信馬刺奪冠數目至少多一兩個。 文：邱益忠

普波域治的輪休戰術，延續三名「老鬼」鄧肯（左起）、真路比利和柏加的生涯。（資料圖片／Getty Images）

Load Management 是對還是錯，確實「有排拗」。對尼納特來說，他犧牲了個人榮耀，上陣場數減少15至20場，要贏得常規賽MVP的機會大大減少；代言的New Balance波鞋出鏡率少了，或許會影響一定的銷售量。球迷的利益自然受損，花了金錢去看球星卻發現他穿上華麗西裝在場邊打氣，怎會不揼心？

勇士在2015/16球季常規賽73勝創歷史，但在總決賽以3：4不敵騎士失冠。（資料圖片／Getty Images）

批評的論點相信大家都聽過了，筆者嘗試從另一角度看這個策略，簡單來說，就是「養兵千日、用在一朝」。大家應該記得，勇士眾將於2015/16球季出盡全力在常規賽下拼下史上最多的73勝，但結果大家只記起他們衝冠失敗。73勝在戰績上是歷史第一，然而含金量卻差於公牛於1995/96球季寫下的72勝，唯一原因是勇士登頂失敗。當季勇士三大主力「J芒堅」Draymond Green、K湯臣（Klay Thompson）及咖喱仔Stephen Curry上陣場次分別為81場、80場及79場，而有4名球員亦拼戰70場或以上，當中一位是耐戰力低的保格（Andrew Bogut）。馬後炮一點，如果當年勇士跟從Load Management，將眾球員的上陣場數減少至70場以下，他們會否達成三連霸甚至五連霸？

▼勇士7將常規賽上陣70場或以上（按圖放大） ▼

+ 3 + 2

筆者在公關行業不經不覺已經7年，一直致力「養兵千日、用在一朝」的管理模式。記得以前當記者時，被上司委派到深圳採訪，早上8時出發，回到香港皇崗關口已經是晚上6時，故向上司申請回家寫稿，因為從皇崗關口只是10分鐘車程，但回到南區卻要兩個多小時。不過，上司硬是要我山長水遠回到公司，原來是要面對面交外電稿給我；明明有電郵，卻要花無謂時間，單是採訪工作已花了10個小時，4小時來回公司，然後2小時寫稿，那天拼了16個小時。我和前上司回想起來，都覺得很傻很天真。

勇士73勝贏盡掌聲，但最終勝利屬於騎士。（資料圖片／Getty Images）

養兵千日，用在一朝，視乎你下屬是負責工作哪一部份，如果他是負責開門，確保營運時間沒有延誤，那不好意思了，只要他一生職位沒有改變，那他永遠沒法享受彈性上班時間（除非同職位有兩人以上）。但如果你下屬是外勤性質（如銷售人員、公關），理論上他的工作難以有準確的下班時間，總不會他見客時發現下班時間過了一分鍾而匆匆忙忙停止會議吧？

所以筆者對銷售人員的要求是，達到他訂下的銷售目標，是否準時上下班是後話；情況就等於NBA老闆一樣，他希望旗下球星是打足82場比賽然後衝冠失敗，還是只上陣60場然後把獎盃帶回家？

成王敗寇，拿到82勝0負而敗走冠軍，在現今世人的價值觀，只是無人在意的過街老鼠。（資料圖片／Getty Images）

當然，總有老闆希望「球星打足82場兼奪冠」，但這是不切實際的。

或許大家期望球星可以場場上陣全力迎戰，但正如當初大帝占士推行巨星組隊文化，由被萬人討伐到人人效法；尼納特提早幾年玩養生籃球，其實又有什麼好批評？成王敗寇，拿到82勝0負而敗走冠軍，在現今世人的價值觀，只是無人在意的過街老鼠。

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】