【NBA】76人大勝熱火　占美畢拿倒戈費城遭狂噓　第4節坐冷板

占美畢拿（Jimmy Butler）今季轉投熱火，周日（24日）首次回到費城倒戈76人，主隊球迷全場以噓聲招呼，最後只得11分，第4節更全程坐冷板，看着熱火以86：113慘敗。

76人由頭帶到尾，後衛祖殊李察遜（Josh Richardson）今場攻入全場最高32分，終以27分之差大炒熱火。

畢拿今仗13射僅4中，全場得11分，第4節更是全程坐冷板。費城球迷今場不停向畢拿報以噓聲，由球員介紹到每次觸球時都會「開汽水」，畢拿射失時就歡呼。

占美畢拿今戰狀態不佳。（美聯社）

畢拿賽後表示自己沒有留意球迷噓聲。（美聯社）

占美畢拿賽後自稱不知道被噓聲：「我跟你說，我真的沒有留意到（被噓），我真的真的沒有去關心球迷怎樣了。」

除今仗大勇的祖殊李察遜外，艾比迪（Joel Embiid）今戰攻入23分，並摘下11個籃板取得雙雙，成為76人今季主場7戰全勝的功臣之一。對於前東家在沒有自己的情況下表現大勇，畢拿只說了一句：「他們打得十分出色。」

畢拿效力76人期間雖然受球迷愛戴，但在隊內關係不算太好，更曾在一次研究比賽片段時，與教練布朗（Brett Brown）因戰術上的分配問題而爭吵起來。

李察遜今場獨取32分。（美聯社）

畢拿去年11月被木狼交易到76人，為這支東岸球隊上陣55場，平均得18.2分，更助他們在東岸季後賽首圈擊敗現時效力的熱火，到次圈不敵去季總冠軍速龍出局。畢拿休季期間以「先簽後換」形式，簽下一份4年1.42億美元合約加盟熱火，76人就得到今戰贏波功臣李察遜。

艾比迪今場得23分，賽後與畢拿閒聊。（美聯社）

施蒙斯守死畢拿

76人另一主力賓施蒙斯（Ben Simmons）今仗雖然只得4分，但主力負責防守畢拿可謂交足功課。畢拿首節8射2中，熱火首節以13：28落後，76人在下半場更一度將比數拉開到41分之差。被問到今仗防守表現，施蒙斯說：「如果只以（畢拿）數據而論，我想表現算不錯吧。」

今季雙方將會再對賽3次，第2場於12月舉行，屆時仍是76人主場。