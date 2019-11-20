【NBA】安東尼回歸披拓荒者戰衣　首戰得10分滿意表現

一次只身得自己的早上投球練習，安東尼（Carmelo Anthony）周三（20日）就以拓荒者正選身身分作客塘鵝，正式重返NBA。 雖然球隊最後輸波，但安東尼滿意自己表現，聯盟中人如勒邦占士（LeBron James）都為他重返賽場感到高興。

安東尼上一次在NBA落場1作賽已經是2018年11月8日，當時仍是效力火箭。有一段時間Melo以為自己的NBA生涯已經完了，但周三對塘鵝過後，安東尼表示很高興可以重披球衣，在籃壇最頂級的賽事落場作賽。

安東尼今戰攻入10分。（美聯社）

雖然輸波而回，但安東尼賽後表示滿意今戰表現。（路透社）

「能再次投身比賽，回到我應該身處的地方，那感覺太棒了，」Melo在拓荒者104：115不敵塘鵝後說：「我想起這17年來都習以為常的流程如隊巴、球隊聚餐、在更衣室與隊友閒聊等等，一切都回來了。至於比賽嘛，能上場就好了。」

由於拓荒者周二才鬥完火箭，以Back-to-back的慣例，球隊翌日早上沒有練習，安東尼獨自一人練波，助教匆忙地幫助他學習拓荒者的戰術。到比賽時，拓荒者亦即時把球交給身披「孖零號」的安東尼，可惜首次進攻出現失誤，Melo未拿到球，就被對手截走了傳送。

Melo很高興可以再次踏足NBA賽場。（路透社）

安東尼首次起手中後框彈出，不過這名35歲前鋒其後3分得手，離開賽場376日，這名3屆奧運金牌得主終於入波了。安東尼今戰14射4中，並錄得4次籃板及一次封阻，但亦有5次失誤及犯規，一年過後有點生疏亦算正常。拓荒者教頭史杜斯（Terry Stotts）認為安東尼表現不錯，安東尼指5次犯規是因為過去一年球證執法水平有變，自己仍需適應。

塘鵝恩格林今場交出21分，助球隊主場報捷。（路透社）

NBA眾星twitter「放煙花」

安東尼重返NBA，一班NBA球星都十分期待，多人於twitter恭賀。第一個twitter的正是安東尼好友及2003年同期出道的勒邦占士。這名湖人前鋒寫道：「為我的兄弟安東尼感到超開心！在電視見到他熱身，我會心微笑。他回來了，Good luck！」另一個就是去季後退休的韋迪（Dwyane Wade），這名前熱火球星沒有說太多，寫了一句：「Meloooooooo！！」8個O就可感受到他有多興奮。

So damn Happy for my brother @carmeloanthony!!!! Just saw him warming up for the game on the TV and it made me smiled. Back at it Champ! Good luck 🙏🏾💪🏾👑 #007 — LeBron James (@KingJames) 2019年11月20日