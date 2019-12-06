【NBA】安東尼餘下賽季有工開　ESPN：拓荒者將提早轉保障合約

安東尼（Carmelo Anthony）上月獲拓荒者簽下日薪約1.45萬美元的非保障合約，憑着出色的表現，更讓他選為西岸單周最佳球員。 今日美國《ESPN》報道就指出，拓荒者即將提早更改的安東尼合約為保障合約。

35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），近年的NBA征途飄泊流離，惟上月獲拓荒者簽下非保障合約，各界亦替他感安慰。這名「老兵」經歷376日後重返戰場狀態大勇，回歸後第2周的3戰更交出場均22.3分、7.7籃板，助拓荒者摘下3連勝之餘，也讓他相隔超過5年再獲選西岸單周最佳球員。

有指拓荒者即將為安東尼（Carmelo Anthony）提早更改的安東尼合約為保障合約。（美聯社）

35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）加盟拓荒者至今出賽8場，場均上場31分鐘，造出16.9分、5.9籃板、1.8助攻的成績。（美聯社）

然而安東尼的表現獲得不同肯定及讚賞，今日美國《ESPN》報道就指出，拓荒者計劃把他本季剩下的合約直接轉為全額保障。安東尼上月所簽的為非保障的臨時合約，若在明年1月10日前沒被裁掉，他才能轉為1年215萬美元保障合約。如《ESPN》報道屬實，今月內安東尼將獲提前轉約，餘下賽季將「有工開」。

不少球迷亦為安東尼（Carmelo Anthony）的喜訊感到安慰。（美聯社）

安東尼近5年征途崎嶇，2017年加盟雷霆一年後被交易至鷹隊，其後轉投火箭，惜上陣10場後被裁掉，輾轉在2019年1月交易至公牛仍被釋出，一直未有落班。惟「老兵打不死」，35歲的他加盟拓荒者至今出賽8場，場均上場31分鐘，造出16.9分、5.9籃板、1.8助攻的成績。