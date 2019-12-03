【NBA】從紐約人到拓荒者　安東尼走出低潮獲久違的肯定

從去年11月被火箭裁掉後，安東尼（Carmelo Anthony）一直去向未明，連自己曾一度以為NBA生涯就此完結。不過，世事卻峰迴路轉，經過漫長的376日等待，安東尼加盟拓荒者，再次踏上NBA的舞台，更為球隊先後兩度力壓公牛及擊敗前曾經效力的雷霆，逐漸找回比賽感覺的他更獲選為西岸單周最佳球員。

安東尼曾經代表美國隊分別贏過3面奧運金牌及1面銅牌，不過一直與NBA冠軍無緣，先後在金塊與紐約人待過共14年。可惜，安東尼近年職業生涯飄泊流離，2017年加盟雷霆一年後被交易至鷹隊，但他無意效力達至買斷協議後宣布轉投火箭，與夏登、基斯保羅組成三巨頭，惜上陣10場後被裁掉，輾轉在2019年1月交易至公牛仍被釋出，一直未有落班。

安東尼加盟拓荒者後，首次面對舊東家之一的雷霆並以136：119奪勝。（美聯社）

經過一番輾轉折騰後，安東尼新季終於獲拓荒者賞識，於11月20日以背號「00」重踏NBA戰場重新出發，首仗對戰塘鵝儘管落敗，不過他以10分4籃板作結，以闊別1年最高級的籃球殿堂而言，確是不俗。雖然安東尼在回歸NBA首周錄得3連敗，不過在他逐漸找回比賽節奏，慢慢站穩陣腳後，第2周即先後兩度力壓公牛及雷霆，助拓荒者錄得3連勝，並以場均22.3分、7.7個籃板、2.7次助攻的戰績，獲選為西岸單周最佳球員。

安東尼相隔1年多之後，在拓荒者重新踏上NBA舞台。（美聯社）

雖然久疏戰陣，不過安東尼開始慢慢找回比賽感覺。（美聯社）

要數到安東尼上次榮獲單周最佳球員這殊榮，就是他5年前尚效力紐約人的時候。得知自己獲選為西岸最佳球員時，安東尼沒有明言太多，不過他於社交媒體的一篇帖文，表示「最高的讚美來自動力、努力不懈、耐性及家人」，似乎將自己榮耀歸於家庭的支持及自己所堅持的信念，其中Ja Morant、Lance Thomas均留言支持安東尼。