【NBA】尼納特重返多倫多　補領冠軍指環　入23分炒速龍

速龍周四（12日）主場大戰快艇，尼納特（Kawhi Leonard）自休季轉投快艇後，首次回到多倫多。 去季助速龍首奪NBA總冠軍，尼納特重回舊東家主場，獲補頒冠軍指環。 不過回到正式比賽依然「冇情講」，尼納特攻入23分助新東家快艇大炒速龍。

尼納特雖然只效力了短短的一季，但助速龍奪得隊史首個總冠軍，今次重返多倫多，仍深得速龍球迷愛戴，更起立大叫「MVP」。去季總決賽MVP獲補發冠軍指環，主隊更在螢幕上重播去季尼納特的比賽精華，向這名前鋒致意。

尼納特從洛利手上接過冠軍指環。（路透社）

尼納特今戰攻入23分，助快艇贏波。（路透社）

尼納特賽後說：「他們精心地安排了（頒指環儀式），讓一起奪標的隊友參加儀式，見證我領取指環一刻。那球季對我、整個多倫多及加拿大來說很特別，我很高興我們贏了，那真的是上天的恩賜。」

他又指自己在這枚冠軍指環有個特別設計：「這指環的尺寸是我的中指Size，所以那個Logo提醒我要戴在中指，所以我有個「FU（Fxxx you）」的標誌在指環上。」

尼納特今戰盡顯全能一面。（美聯社）

回說比賽，尼納特今仗獨取23分，並有6次助攻、5個籃板及兩次偷波，其拍擋保羅佐治（Paul George）表現較為失色，全場14僅3中，連罰球得13分。快艇全隊共有6人得分達雙位數字，終以20分之差擊敗有施亞琴（Pascal Siakam）取得全場最高24分的速龍。

尼納特感謝速龍的精心安排。（路透社）

連同今戰，速龍已經連續3仗主場輸波，教頭略斯（Nick Nurse）賽後不違言：「我們正處於一整周都未能有好表現的時期。」至於快艇主帥李華士（Doc Rivers）就大讚尼納特：「我覺得他打得很好，最欣賞是他很有耐心，會正面面對對手設下的陷阱，他全場都作出正確的決擇。」