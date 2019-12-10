【NBA】31歲戴歷路斯關鍵時刻挺身而出　助活塞絕殺塘鵝

戴歷路斯（Derrick Rose）已經31歲，身體因為多次傷患，運動能力已大不如前。 不過，這名2011年常規賽MVP再次以行動告訴大家，他可以獨力扭轉賽果，在最關鍵的時候，取得最關鍵的分數。 多得他在最後0.3秒的跳投得手，活塞周二（10日）作客絕殺塘鵝。

路斯第4節攻入他全場21分中的17分，包括最後0.3秒一球14英呎投球，正正就是這一球助活塞以105：103擊敗塘鵝。活塞多得路斯第4節的活躍，取得近5仗的第4勝，至於塘鵝就因此而9連敗。

路斯助活塞贏波。（美聯社）

路斯第4節獨取17分。（路透社）

路斯生涯不停受傷患困擾，過去5年為5支球隊效力，近年才算是找回了感覺，但「玫瑰」不願多談：「我想講太多或為（東山再起）而自豪，但我仍有目標。」路斯知道自己現時的位置，只要相信自己，為相信自己的球隊盡力作賽。

絕殺得手，但路斯依然一臉Poker face。（美聯社）

當比賽以103打和時，活塞創造了單對單機會給路斯，後者面對祖賀里迪（Jrue Holiday），引球殺入內線，急停轉身拉開與賀里迪的距離，就算賀里迪盡力伸手遮擋，仍無法阻止路斯射入絕殺一擊。賀里迪亦輸得心服口服：「他真的打得很好，我不會抹殺他的努力。他是個出色的球員，射入那一球亦是很難射入的，我不可能阻止他。」

塘鵝已經連輸9場。（美聯社）

路斯：從錯誤中學習

被問到絕殺一擊有何感想時，路斯遲疑了一會後說：「請原諒我講得粗俗，但我天生就是做這種他X的事。（Excuse my English, but I'm born to do this sxxx.）」路斯在11月27日鬥黃蜂時，最後一刻將球交給隊友，今次選擇自己上，正是從錯誤中學習：「我只是從對黃蜂時的錯誤中學習，在這樣的關鍵情況下我心中就是想到之前的錯誤。」