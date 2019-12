【NBA】31歲戴歷路斯關鍵時刻挺身而出　助活塞絕殺塘鵝

戴歷路斯(Derrick Rose)已經31歲,身體因為多次傷患,運動能力已大不如前。 不過,這名2011年常規賽MVP再次以行動告訴大家,他可以獨力扭轉賽果,在最關鍵的時候,取得最關鍵的分數。 多得他在最後0.3秒的跳投得手,活塞周二(10日)作客絕殺塘鵝。

路斯第4節攻入他全場21分中的17分,包括最後0.3秒一球14英呎投球,正正就是這一球助活塞以105:103擊敗塘鵝。活塞多得路斯第4節的活躍,取得近5仗的第4勝,至於塘鵝就因此而9連敗。

路斯助活塞贏波。(美聯社)

路斯第4節獨取17分。(路透社)

路斯生涯不停受傷患困擾,過去5年為5支球隊效力,近年才算是找回了感覺,但「玫瑰」不願多談:「我想講太多或為(東山再起)而自豪,但我仍有目標。」路斯知道自己現時的位置,只要相信自己,為相信自己的球隊盡力作賽。

絕殺得手,但路斯依然一臉Poker face。(美聯社)

當比賽以103打和時,活塞創造了單對單機會給路斯,後者面對祖賀里迪(Jrue Holiday),引球殺入內線,急停轉身拉開與賀里迪的距離,就算賀里迪盡力伸手遮擋,仍無法阻止路斯射入絕殺一擊。賀里迪亦輸得心服口服:「他真的打得很好,我不會抹殺他的努力。他是個出色的球員,射入那一球亦是很難射入的,我不可能阻止他。」

塘鵝已經連輸9場。(美聯社)

路斯:從錯誤中學習

被問到絕殺一擊有何感想時,路斯遲疑了一會後說:「請原諒我講得粗俗,但我天生就是做這種他X的事。(Excuse my English, but I'm born to do this sxxx.)」路斯在11月27日鬥黃蜂時,最後一刻將球交給隊友,今次選擇自己上,正是從錯誤中學習:「我只是從對黃蜂時的錯誤中學習,在這樣的關鍵情況下我心中就是想到之前的錯誤。」