【NBA】保羅佐治領快艇作客擊敗溜馬　主場球迷續噓聲接待

同為快艇的重量級球星在對賽中遇上舊東家，保羅佐治（Paul George）與尼納特（Kawhi Leonard）的待遇卻有天淵之別。快艇接連作客溜馬及速龍，保羅佐治周二對上曾效力的溜馬，在尼納特輪休之下，由他率領球隊以110：99擊退對手，不過當他重回溜馬球場被球迷報以噓聲；反觀尼納特將於周三（香港時間周四）作客速龍，則被宣布將獲速龍於開賽舉行表揚儀式。

曾經效力溜馬7個球季的保羅佐治（Paul George）在離開球隊時惹來球迷不滿，出場時即被現場球迷報以噓聲，似乎事隔兩年他們亦對保羅佐治當日求到洛杉磯打球一事，未能釋懷。不過，保羅佐治顯然未有因此受影響，他在上陣36分鐘時貢獻全場最高36分，加上9籃板5助攻的發揮，助球隊以110：99力挫舊東家，收獲2連捷。

今場是保羅佐治（Paul George）第3次重返溜馬主場作賽，仍然被球迷報以噓聲。（美聯社）

保羅佐治（Paul George）今場貢獻36分、9籃板、5助攻全面數據，在噓聲中贏波。（美聯社）

同樣要面對「舊東家」的尼納特即將迎來速龍英雄式的歡迎。尼納特上季從馬刺轉投速龍，帶領球隊在一片不被看好的聲音中殺入總決賽，並中斷勇士3連霸的美夢，為速龍贏得首個NBA總冠軍寶座。在他過往的汗馬功勞之下，速龍當然感謝尼納特的付出，球隊公布將會在香港時間周四的對賽上，開賽前15分鐘為尼納特舉行冠軍指環表揚儀式，並提醒球迷要提早進場，一同為這位冠軍功臣送上掌聲及感謝。

尼納特（Kawhi Leonard）去季助速龍一舉拿下球隊首個總冠軍，即將作客速龍的他將接受前東家的表揚。（速龍instagram）

對於球迷的不歡迎，保羅佐治卻不以為然：「我不感到驚訝，這是印第安納球迷所給予我的。總有一天會向大家說出我離開印第安納的原因，我可以保證自己不是要被噓的那一位。」保羅佐治似乎正暗示當年的離開是另有內情。