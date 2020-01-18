【大專籃球】職訓局狠挫嶺大　多點開花成就首勝

因社會運動而取消上學期賽事的大專盃籃球，終於在上星期重啟，準備已久的球員相當「餓波」。列男子B組的職業訓練局及嶺南大學今日（18日）碰頭，個人能力稍強的職業局今場發揮不俗，尤其三分手感炙熱多點開花。職訓局在下半場雖然一度迷失，被嶺大反追一波，仍能以87：65力保不失。

職訓局與嶺大置身「死亡之組」，與教育大學、浸會大學、珠海學院等勁旅同組，可謂「贏得一場得一場」。由於現時嶺大以1勝與教大和珠海並列第一，只要拿下今場出線機會大增；至於錄1負的職訓局，今場自然是必取的一仗。

停賽多時的大專盃重啟，球員們表現得相當「餓波」。（張倩儀攝）

楊瑞鴻運球突破嶺大的緊迫，個人能力無容置疑。（張倩儀攝）

嶺大入局初就相當警惕，李旭川快攻上籃先取2分，期後在防守也加大力度，雖然這為職訓局的速度型打法加添頗大的阻力，但也換來犯規多的代價；首節未過半趙汝愷就錄下三犯，蔣浚軒也接連在第二節開初就犯下第四犯。

李梓鋒兩記三分球助職訓局拉開比數，全場獨取10分。（張倩儀攝）

楊瑞鴻今場轟入15分。（張倩儀攝）

職訓局並未因對手「埋身」而後退，楊瑞鴻等人更以開步就突破身位，不論單打還是三線快攻都不受影響。李梓鋒首節就盡現射手本色，手感炙熱得只剩兩秒進攻時間一個「Catch-and-shoot」也能把握，接連再射入一球三分拉開比數，打出一波9：3的攻勢。嶺大雖有李旭川鏟入內線得分，再接兩球「Long two」得手，費利克斯更在最後進攻時間完前射入壓哨三分，但也難敵對手多點開花，半場落後35：52。

職訓局狠挫嶺大（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

職訓局上半場士氣高昂，但第三節一度陷入危機，最終穩住軍心捱到最後。（張倩儀攝）

嶺大第三節力追 職訓局頂住壓力

調整過後，嶺大一口氣追分追剩10分之差，其中趙汝愷博得「And-1」，蔣浚軒更射入三分再將比數拉近，第三節打出一波19：9的攻勢。職訓局只能在第四節走出低潮，才有機會將些微的優勢守到最後。這時候命運也來助一把，皆因嶺大第四節未過半就隊犯滿額，蔣浚軒和廖穎禧也先後五犯離場；職訓局走出低迷愈見「上力」，程子朗於籃下頻頻補籃期間博得罰球，王俊文外圍捕到空位射入三分，下一個攻勢再快攻三分命中，隨後蘇兆麒也參一腳再轟入三分，在四人上雙的情況下，職訓局終以87：65輕取嶺大。

職訓局的防守多方限制了嶺大主力費利克斯的進攻。（張倩儀攝）

費利克斯轟入全隊最高21分。（張倩儀攝）

尾段職訓局眾將內外的穩定輸出助球隊拿下重要的一仗，其中第一年踏上大專舞台的王俊文就首當其衝射入兩球三分。今場獨取12分的他笑說這算是大專生涯中第一場代表作，但由於隊中太多同位的隊友，自己要頂上大前鋒的位置就是最大的困難，「不夠大隻！要頂大隻的對手就⋯⋯」雖然有身高優勢，但身形偏瘦削，卻正好是職訓局的典型風格的球員。

首年大專只想成長不再當一個小朋友，王俊文今場射入12分可算是一個好開始。（張倩儀攝）

王俊文早慣翁家軍打法 加入職訓局毫無違和

從中華基督教會桂華山中學畢業的他，早已習慣翁家軍的打法，但加入自由度極高的職訓局也毫無違和，「隊友給我很多機會，也適應得不錯；就算現在自由度大，以前在阿sir身上學到的執行性仍然用得着」。由一班師兄帶住打，王俊文打得安心：「就是因為VTC，所有球員的個人能力都很好，球在隊友手上不擔心反而可以打得很安心。」但這個「好」卻又是另一個問題，「但我不想再做一個『小朋友』，不想只能在贏的時候才出我，而是輸的時候都可以用我」。突破以往的角色，小朋友要蛻變成大人，畢竟他們的目標是4強，也想這個出線有他出的一分力。