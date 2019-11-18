【大專籃球】中大的開季大任務　現實殘酷中齊上齊落

沒有誰，會對誰仁慈，籃球場上、社會如是。 我來到中大的這一天，剛好是公布今季大專盃14人名單的日子，在這現實又殘忍的時刻，被教練張梓輝的一番話說白了：「位置是爭返來的，沒有人會讓你。」不過就是賽場的縮影。

中文大學男籃：以前就說過韓天次從大前鋒轉型，由一個只會射波的得分後衛再不斷添加技能，去年霸氣再加。（羅君豪攝）

近年大專盃男子組戰力相當，不僅爭入4強的機會大增，冠軍不再肯定寫上誰的名字。群雄崛起，中大也是具競爭力的一隊，而同組的強敵也跟去年同樣，將會再戰城大和理大。情況就像每一隊的14人，能者居之，頭四也只能有強隊的位置。中大去年「大躍進」，由8強不入到位列第四名，更覺得其實可以走得更遠，因為「不想再只差一點點」，幾乎是他們每年的願望。

中文大學男籃：雖然大轉盃名單只有14個位置，但隊友不止。（羅君豪攝）

中文大學男籃：韓天次直言不再能只顧自己，中大沒有「一個人」這件事。（羅君豪攝）

從旁看，一直在面對逆境波的中大，每一次都處之泰然，說穿了就是習慣了，卻總能在不經意在打出士氣波，看得人熱血沸騰。「有一件事很諷刺，去年我們打City（城市大學），我們贏了。」今年大四的隊長韓天次笑說。沒有惡意，只是當大家都覺得面對著星光熠熠的城大，中大會輸，但最後並沒有；就在開季的第一場，54：37中大先取開門紅。儘管城大最後捧盃，中大只得殿軍，天次說在那一刻說明了中大可以，「這是一個很好例子，告訴大家不可以小看中大啊。」每一次都贏在夠拼。

中文大學男子籃球隊全員圖輯

+ 10 + 9 + 8

中文大學男籃：韓天次雖然以前「摺」但這幾年的洗禮，讓他真正做到了一個領袖，場內場外亦然。（羅君豪攝）

中文大學男籃：「你要證明給隊友看，選你是沒有錯的；也要證明給我看，我不選你是我的錯。」教練張梓輝在公布14人名單這樣說，今次落選不代表甚麼，輸球也一樣。（羅君豪攝）

我打，我得分，我話事？中大不是這樣。 中大男籃隊長韓天次

「夾波」才是王道

「我們要找個時間開個會。」練球後，天次對著隊友們說：「上年開會夾過，效果很好所以今年會繼續這個做法。」一星期兩次練球，外加一次晨操，隊友相處已只限郁動中的數小時，天次解釋道：「因為去年成龍盃輸了發現問題，大家有不同的打法，球隊要融合才是最大的問題，開會夾波，熟悉了大家的打法，出聲提場，感覺全隊團結了許多。」他偷笑說道：「就算我偷到『Back Door』都要隊友交得到。」雖說沒有「球星」，但中大不乏各球會和精英賽勁旅的球員，特別在中大，一支主張防守和團體的球隊，更需要特意抽時間「夾波」，開戰前至少要知「己」，知自己，知隊友。

中文大學男籃：「就算我走到Back Door，都要隊友有默契看得到。」韓天次直言，再好的球技都要有隊友，要知道大家的習慣和屬性。（羅君豪攝）

大專籃球：中大不是穩贏，卻是在逆境中打士氣波的常客（張倩儀攝）

「夾」要溝通，看他才想起兩年前說自己很「摺」，今天他卻是場上提醒最多的一個。「以前只會集中在自己身上：怎樣打得好、出場時間怎樣可以變多，提升的都只有自己；現在必須兼顧全隊：隊友做得不好的要提，自己做得不好的要道歉。」練習途中不時走到新人身旁說兩句，做得好或不好也是一句，畢竟隊友不是大家肚子裡的蟲。「磨合後未必一定有好成績，至少效果一定不會差。」他篤信。

中文大學男籃：場上的時間不足以溝通，那就場外約一個時間吧。（羅君豪攝）

你要證明給隊友看，選你是沒有錯的；也要證明給我看，我不選你是我的錯。 中大男籃教練張梓輝

拼命去證明，拼了去打

「因為我們中大沒有『一個人』這件事，贏就一起贏，輸也一起輸。」做著同一件事，誰行就誰上，大家都望着同一個目標去，先想四強再想決賽，最後一步就是冠軍。「大家真的願意拼命，你不行，換出來也不會有不滿，出場時間多與少都不會有埋怨。」天次直言，「我打，我得分，我話事？中大不是這樣。」沒有必然的正選，也不是他說了算，就像教練說的：「你要證明給隊友看，選你是沒有錯的；也要證明給我看，我不選你是我的錯。」就像中大一直在證明給大家看，小看他們是我們不「識貨」。