【RIP Kobe】湖人球迷齊集場外悼念　格林美獎加插致敬環節

高比拜仁（Kobe Bryant）在湖人主場史達普斯中心（Staples Center）留下不少血汗，當地時間周日（26日）晚上並沒有任何賽事，因為讓路予舉行格林美頒獎禮（Grammy Awards）。效力湖人二十載的高比拜仁在同日不幸離世，主持頒獎典禮的歌手Alicia Keys亦向高比致敬。

史達普斯中心，絕對是高比拜仁的「英雄地」，為湖人五奪總冠軍，在這個場館創下一個又一個的紀錄，是湖人及各個球迷的共同回憶。高比拜仁如今猝逝，留下其「Mamba Mentality」及不同的紀錄離開人世。

在美國時間周日舉行的格林美頒獎典禮，正正在湖人主場史達普斯中心舉行，但當高比猝逝的消息傳出後，不少高比及湖人球迷聚集在主場前，一同悼念該名NBA的一代球星。不少球迷穿起高比的球衣到場，獻花及以畫作懷念高比，眾球迷的神情亦難掩憂傷。

高比拜仁在史達普斯中心為湖人贏得5個總冠軍，他絕對是湖人及聯盟的巨星。（資料圖片／Getty Images）

因高比離世的消息，在史達普斯中心舉行的格林美獎頒獎禮亦添上一層淡淡的哀傷，雖然不少球迷要求格林美臨時取消，但主辦方面仍然繼續如常進行，更在典禮中特意加插高比的致敬環節，向該名已故洛杉磯球星致意。

頒獎典禮由歌手Lizzo帶來的《Cuz I Love You》開始，而她更特意表明「今晚是向高比致意。」（Tonight is for Kobe），及後司儀Alicia Keys在開場白中，亦提及高比拜仁的離世，並與在場人士一同為高比及愛女等其他的死難者默哀，及後Alicia Keys與組合Boyz II Men合唱《It's So Hard to Say Goodbye》紀念高比。及後在大螢幕上展示高比拜仁及早前被槍殺的饒舌歌手Hipsey Hussle，由John Legend與一眾歌手向逝去的二人致敬。

不少球迷以鮮花及畫作紀念高比拜仁。（Getty Images）

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高比拜仁曾經在退役後，推出一部自傳式的動畫《Dear Basketball》，在短短5分鐘的短片中，講述高比20年的職業生涯高低起跌，並在2018年獲得奧斯卡的最佳動畫短片，取得籃球場上以外的殊榮。

在格林美頒獎典禮中，亦特意加插向高比拜仁致敬的環節。（Getty Images）

John Legend and DJ Khaled give tribute to Nipsey Hussle, Kobe and Gigi at the end of their Grammy performance 🙌



(via @MTVNEWS)pic.twitter.com/bfzZTRDiJ9 — SI Extra Mustard (@SI_ExtraMustard) January 27, 2020