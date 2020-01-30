【RIP Kobe】尼納特學高比拜仁坐直升機出入　讚遇難機師值得信賴

由於高比拜仁意外逝世，原定周二舉行的NBA比賽湖人對快艇延期。快艇主將尼納特昨日接受傳媒訪問，承認今季加盟快艇前曾詢問高比的意見，而且他跟高比一樣常常乘坐由Ara Zobayan駕駛的直升機出入。Ara Zobayan在周日駕駛直升機接載高比及其女兒等人去參加比賽，但意外墮機，全部人罹難。

在當地時間昨日（1月29日）的操練後，快艇的尼納特（Kawhi Leonard）接受訪問，他表示今季轉到快艇前，曾詢問高比拜仁（Kobe Bryant）的意見，例如洛杉磯的交通問題。尼納特說：「來洛杉磯打波前，我跟高比討論過。我見到他出入紐波特的方法（直升機），他告訴我，他過去17年都一直這樣做。」

快艇的尼納特昨日操練後接受傳媒訪問，談到高比的離世。（Getty Images）

儘管相隔幾天，但尼納特仍感到恐懼，不敢相信這是事實。他說：「我的感覺是，你聽到的，不知是真是假。我還不能說這件事，我真的不知道，還未清楚，我的思緒十分混亂。」

尼納特上季帶領速龍贏得總冠軍，他第一個想起的是高比，他說：「我為速龍贏得冠軍後，除了隊友及家人外，他是我第一個通知及交談的人。他是聯盟之中很多球員都喜歡的那種人，他對勝利的渴望是獨一無二的。」

Kawhi Leonard said Kobe was one of the first people he talked to immediately after winning last season’s NBA title. pic.twitter.com/PXAyNpAXkk — Andrew Greif (@AndrewGreif) January 29, 2020

尼納特表示他今季轉投快艇前，問過高比的意見，包括交通問題。（Getty Images）

尼納特出道前效力聖地牙哥州立大學，2011年選秀被溜馬選中，之後被交易到馬刺，開展NBA生涯。他認識了高比7年。雖然尼納特在史達普斯中心旁有住處，但他盡量都會回聖地牙哥的家，而他使用的交通工具正是直升機，巧合的是，Ara Zobayan也是他常用的機師。

尼納特坦言他使用直升機的習慣與高比一樣，他說：「對的，是同一個機師，所有東西都相同。整個流程也是一樣，高比慣常出入的方法，就跟我從聖地牙哥來這裏的一模一樣。」尼納特仍未決定未來是否繼續用直升機出入。

Kawhi called Kobe’s pilot, Ara Zobayan, a “good dude” and used him to fly to and from games. He also discussed if this gives him any pause to keep using helicopters. pic.twitter.com/ao82V555h8 — Andrew Greif (@AndrewGreif) January 29, 2020

在過去的星期日，高比與次女坐上由Ara Zobayan駕駛的直升機，與女兒隊友及其家人前往比賽，怎料途中發生意外墜機，機上9人全部罹難。

尼納特大讚Ara Zobayan是個好機師，深得他的信任，他說：「他是個好人，非常友善，他是其中一個最好的機師。如果你需要坐直升機往來城市，他是你值得信賴的人。整件事仍然很不真實。有時，他接載完我，就會去接高比，或者掉轉，有時他來接我時，他告訴我剛剛接完高比。」

尼納特效力馬刺時，曾跟高比拜仁交手。（Getty Images）

另一名快艇球星保羅佐治（Paul George）亦在訓練後談到高比的離世，他說：「高比是我的米高佐敦，他是洛杉磯每個小朋友的偶像。因為高比，我才開始打籃球，我學他的方法去打波，我從他身上學了很多東西。除了神賜我的天賦外，我將其餘一切歸功於高比。」

保羅佐治表示，高比好像一位伴他成長的導師，「在小時候，我視他為偶像，之後在夏天的曼巴青年學院中跟他交談，開始與他發展友誼，做好兄弟，再之後是談父親之道。」

保羅佐治在操練後都被問到高比拜仁離世的感受。（Getty Images）

Paul George: Kobe “was my Michael Jordan. ... I started playing basketball because of Kobe.” pic.twitter.com/srmt7gCz29 — Andrew Greif (@AndrewGreif) January 29, 2020

保羅佐治以前亦跟高比拜仁交手。（Getty Images）

高比拜仁的《Dear Basketball》：