【RIP Kobe】甸維迪棄8號球衣以敬高比拜仁　引發NBA球員換冧巴潮

籃網的甸維迪（Spencer Dinwiddie）及魔術的泰倫斯羅斯（Terrence Ross）為了向曾經身穿8號球衣的高比拜仁（Kobe Bryant）致敬，決定放棄自己的8號球衣，轉為其他球號，其中甸維迪轉穿26號而泰倫斯羅斯則穿回31號。

籃網後衛甸維迪首先發起這個各隊非正式將8號球衣退役的行動，他周二在社交網站宣布，放棄現時所穿的8號球衣，改穿26號。甸維迪解釋，他在4月6日生日，而他的兒子則是4月20日生日，所以他就選擇26號。有心水清的球迷發現，26號其實是高比拜仁（24號）及他女兒（2號）號碼相加的總和。甸維迪會在周三對活塞的比賽中穿上26號球衣。

Honor your people.



Number 26, Spencer Dinwiddie. pic.twitter.com/Y3oZREw602 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 28, 2020

籃網8號仔甸維迪將轉穿26號。（Getty Images）

高比拜仁曾經身穿湖人的8號球衣。（Getty Images）

高比拜仁效力湖人期間曾穿上8號及24號球衣。

甸維迪視高比拜仁為偶像，在高比死後，他接受訪問，講到高比對他的肯定比起入選全明星更重要，他說：「高比跟我說，在他的書上，我是全明星球員。之前人們討論人氣票選，我不在討論之列，所以他告訴我，我不需要被選，因為我根本已經是全明星球員了。這不是我的家人跟我說，是他！」

魔術的泰倫斯羅斯將改穿31號。（Getty Images）

魔術亦隨後宣布，泰倫斯羅斯將不會再穿8號球衣，由下周日對熱火的比賽起改穿31號。在今季轉穿8號前，泰倫斯羅斯也是31號球員。

塘鵝中鋒奧卡科（Jahlil Okafor）則表示，他亦打算放棄8號，但未確定新號碼。76人的薩利史密夫（Zhaire Smith）亦準備不再穿8號，他在周二表示，之後會穿5號，但因為球隊來不及準備，所以他在周二對勇士時暫時穿7號。

塘鵝中鋒奧卡科表示將會轉號碼。（Getty Images）

76人的薩利史密夫亦不會繼續穿8號。（Getty Images）

塞爾特人的甘巴獲加（Kemba Walker）就未必響應，他認為繼續穿8號也是對高比的一種尊敬。甘巴獲加說：「我對高比心懷敬意，但每個人的哀悼方式都不同。對我來說，繼續穿上他的號碼，也是一種致敬的方式。高比每場比賽都全力以赴而戰，我想做到同樣的事，以向他致敬。」

雖然轉號碼要提早在季前向聯盟申請，但考慮到今次高比去世的特殊情況，甸維迪及泰倫斯羅斯都已獲准。

甘巴獲加則表示仍在考慮之中，因為他覺得繼續穿8號也是一種致敬。（Getty Images）

76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）今日同樣將號碼由21號改穿24號向高比致敬，特別的是76人的24號球衣早已為名宿波比鍾斯（Bobby Jones）而掛起，但最終艾比迪仍獲准穿24號上陣。最終76人以115：104主場擊敗勇士，艾比迪更巧合地攻入24分。對於費城球隊76人，紀念高比拜仁更有另一重意義，因為高比本身就是出生於費城。

76人全體球員出場時均穿上8號及24號球衣向費城人高比致意。（美聯社）

高比拜仁的《Dear Basketball》：