【RIP Kobe】高比拜仁遇難前的最後合照　一個永遠兌現不到的承諾

高比拜仁的最後照片，仍為小朋友帶來歡樂。 上周六，高比拜仁到曼巴體育中心，執教她女兒Gianna的球隊出戰曼巴盃。當日，很多小朋友都渴望與高比合照，其中Brady Smigiel相信拍下了高比在生時的最後一張照片。Brady Smigiel在高比離開體育中心時與他自拍，雖然影得不太理想，但高比當時說：「我們明天再影一張漂亮的。」可惜，高比翌日再沒有來了……

13歲的Brady Smigiel上周六（1月25日）到曼巴體育中心，參與曼巴盃，他十分喜歡打籃球，也是高比拜仁（Kobe Bryant）的忠實球迷。Brady Smigiel的母親表示，當他們在紐波特的時候，兒子一定會叫她駕車到高比的家門前兜個圈，看看會不會剛巧遇到偶像。

在上周六的曼巴盃，Brady Smigiel一直想辦法去找高比合照。高比當日執教他女兒Gianna的球隊，首戰輸波。那時Brady Smigiel去要求合照，但可能高比輸波後心情不佳，沒有同意。之後Brady Smigiel再等機會，發現高比的球隊在第二場贏波，便馬上去找他。

當時，高比正離開曼巴體育中心，Brady Smigiel拉住他合照，可惜影得不好，有張高比沒有正望鏡頭，另一張高比望向前方但可惜模糊了。Brady Smigiel雖然失望，但高比安慰他：「我們明天再影一張漂亮的。」得到高比的承諾後，Brady Smigiel就期待周日的來臨。

然而，周日早上，高比與女兒Gianna搭直升機去比賽期間發生意外，機上9人墜機死亡；死者還包括Gianna的隊友Alyssa Altobelli及Payton Chester。

Brady Smigiel的母親說：「我星期日早上起床，聽到有直升機墜毀，我告訴家人。噢！這架直升機墜毀的時間，正正是高比原本抵達的時間！我祈求高比及Gianna不在其中！一小時後，我們聽到新聞，真的十分傷心！」

另外，美國記者Jade Hernandez亦在社交網站分享了一張照片，照片中的小球員Jacoby Notah在上周六跟高比合照。Jacoby Notah表示，高比十分親切友善，他很希望在周日再見到高比教波，但之後Jacoby Notah就收到高比遇難的消息……

小球員Jacoby Notah上周六跟高比合照，期待周日再見高比，但可惜高比不能夠再出現了。（Jade Hernandez Twitter）

高比拜仁的《Dear Basketball》：