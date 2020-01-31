【RIP Kobe】保羅佐治視高比為籃球之神　快艇賽前播致敬短片

「籃球之神」米高佐敦與高比拜仁是兩代NBA的代表人物，在不少近代球迷及球員眼中，高比的地位是超然猶如「神」一般的存在，對現效力快艇的球星保羅佐治而言，高比就是他心目中的「籃球之神」，並希望披回24號球衣向已故的高比致敬。

為湖人效力二十載的高比拜仁早前因一場直升機空難突然離世，世界各地球迷一同感到哀傷，而洛杉磯更甚，在史達普斯中心外放滿球迷的鮮花和蠟燭，並放置數塊「In Loving Memory of Kobe Bryant」的白板，讓一眾球迷寫上心聲，而早前在香港時間周三（29日）舉行的「洛杉磯打吡」，亦因為高比的去世而延期。

快艇在今日（31日）主場對帝王，在開賽前播放一條由保羅佐治旁白的短片，向高比致敬，指高比是加州之光，而他在場上的一舉一動亦令人留下深刻印象，並悼念其他死難者。

在史達普斯中心外，不少球迷前往悼念高比。（Getty Images）

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高比的忠實球迷﹑今季加盟洛杉磯快艇的保羅佐治（Paul George），當然感到萬分悲痛。「PG」表示因為高比而愛上籃球，在他心目中Kobe的地位是非常祟高，「在南加州長大的我，與其他小朋友一樣，希望成為下一個高比拜仁，而我亦是因為他才開始接受籃球。除了天賦的才能外，我現時可以立足在NBA球壇亦要歸功於高比，他在球賽中的進攻模式深深影響我往後的打法，他就是我的米高佐敦，是我的『籃球之神』。」

保羅佐治一直視高比為他的偶像。（資料圖片／Getty Images）

保羅佐治在出道初期效力溜馬時，因為高比的關係而選擇披上24號球衣，但及後轉披13號。保羅佐治或因高比的離去，而再度改披24號球衣，「我正在考慮改披24號球衣，因為我希望毋忘初心，謹記為何開始接觸籃球，對我是意義重大。」

保羅佐治曾經在去年休季時，赴曼巴體育學院（Mamba Sports Academy）訓練，而PG指高比除了是他的偶像外，亦是他的兄長，「高比就如我的哥哥一樣，他在我艱難的時候伸出援手，當年我受重傷時，他是第一個致電我關注我的狀況，他對我的生涯有相當大的幫助。」

保羅佐治在今季加盟快艇，助球隊戰績大幅提升。（資料圖片／Getty Images）

保羅佐治在出道初期穿上24號球衣出戰。（資料圖片／Getty Images）

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