【ABL】武漢肺炎疫情影響　港、澳2月份作客賽事延期

由於近月武漢肺炎於中國、香港，甚至其他亞洲國家的確診數字上升，早前香港東方於東南亞職業籃球聯賽（ABL）主場賽事決定閉門作賽。球隊於2月開始新一輪作客賽事，有鑑於最新疫情狀況，賽會宣布部分2月常規賽事將延期舉行，香港東方6場先後到台灣、越南及內地中山沙溪的客場亦需改期進行。

由於世界衛生組織將新型冠狀病毒列為「公共衛生緊急事故」，不少國家及地區的衛生及旅遊部門均採取相應措施加強防控。ABL賽事在不同的東南亞地區舉行，賽會基於球迷及球隊安全考慮，決定將部分2月份常規賽事延期舉行，當中包括菲律賓、馬來西亞、台灣、泰國、中山，除了考慮公眾安全之外，相信與菲律賓向所有來自中國內地、香港及澳門的旅客實施臨時旅遊禁令，以及越南暫停所有來往中國大陸、香港、澳門的航班有關。

ABL於網頁已更新最新賽程，2月需要延期的常規賽共13場。（ABL官網截圖）

早前香港東方主場與新加坡騰飛之獅一戰考慮公眾安全，需要閉門作賽，現場氣氛欠奉。（資料圖片／任祉羲攝）

至於香港東方主場賽事方面，原定於2月中下旬先後迎戰兩支台灣隊伍寶島夢想家、富邦勇士及曼谷吸血鬼，有待球隊於下周與客隊開會商討，根據各地疫情發展及出入境限制等措施，再決定調整賽程與否。