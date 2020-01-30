【武漢肺炎】康文署封場影響ABL賽事　東方龍獅擬借客隊場練球

武漢肺炎肆虐讓體壇多項賽事受到牽連，其中東南亞職業籃球聯賽（ABL）亦需閉門作賽。今日（30日）東方體育會宴請傳媒茶聚，東方體育會副主席游永強、東方副領隊蔡芳裕以及籃球部行政經理李樹榮亦有出席回應球隊的安排以及現時情況。

由於武漢肺炎擴散情況未受控，為配合政府「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」，康樂及文化事務署早前宣佈轄下設施從本月29日起關閉，避免市民聚集。

東方副領隊蔡芳裕、東方體育會副主席游永強以及籃球部行政經理李樹榮均出席回應球隊的在武漢肺炎襲港下的安排。（張倩儀攝）

籃球部行政經理李樹榮表示練球場地屬一大難題：「球隊找球場練球確實非常困難，明天對新加坡前都會在修頓練。」東方龍獅決定在下星期作客台灣寶島夢想家將會在星期二提早出發，借用對手場地練球：「等到8 、9號對完實島夢想家再研究之後的部署，慶幸的是接下數場比賽都是作客。」若本地球場持續封閉，樹榮笑言或會在街場看到「藍衫軍」的身影，他直言：「最壞的打算就是留在客場，視乎本港的疫情再作安排。」

因為康文署宣佈自本月29日起關閉所有康樂設施，東方龍獅籃球部行政經理李樹榮表示找練球場地屬一大難題。（張倩儀攝）

香港東方龍獅將於明天（31日）主場迎戰騰飛之獅，但賽事則以閉門形式進行。（任祉羲攝/資料圖片）

另外，消息指澳門會暫時取消主場的賽事，因此2月19日作客澳門戰狼的賽事也會受影響。ABL賽會未因疫情制定措施，李樹榮指ABL賽會處於觀察階段：「 因為疫症傳播機會高，所以都會叫各主隊檢討主場的情況再作相對的措施，但世衛若有全球性的宣佈或會再有調整。」

東方體育會副主席游永強籲球迷透過電視直播觀賞賽事。（任祉羲攝/資料圖片）

香港主場賽事將會繼續以閉門形式進行，明天（31日）迎戰新加坡騰飛之獅一仗亦然。東方體育會副主席游永強認為這是無辦法中的辦法：「其實沒有主場感對我們的表現來說是很不利；香港球迷水平高，但我們很難要求大家戴口罩才入場。」擔心球迷入場，人多或有機會傳播病菌，「連政府都停，我們繼續比賽也算是有勇氣。」

東方體育會副主席游永強直言沒有主場感對東方龍獅的表現來說是很不利。（張倩儀攝）