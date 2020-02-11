【NBA】速龍擒木狼豪取15連勝　羅素首戰輸波仍享受

迪安捷奴羅素（D'Angelo Russell）早前由勇士轉投木狼，更得到好友唐斯（Karl-Anthony Towns）接機。 「兄弟重逢」首戰作客速龍表現如何？雖然二人合共得分45分，但失誤太多，木狼終以126：137不敵西岸「二哥」。

羅素今戰攻入22分及5次助攻但有6次失誤，唐斯就錄得23分、10個籃板及7次助攻，但亦有5次失誤。木狼今戰全隊共有今季最差的23次失誤，速龍有34分來自木狼的失誤。木狼教練賴恩桑德斯批評球隊：「速龍反擊時推進速度甚快，而且在無人看管下得分十分有把握，我們的失誤就是不停送2分、3分給他們。」

羅素今戰有6次失誤。（美聯社）

唐斯交出雙雙，但未能領軍起死回生。（美聯社）

羅素因右腿受傷未能於周日贏快艇一戰上陣，首次為木狼披上戰衣，與好兄弟唐斯重聚首戰卻輸波，表示自己很享受可以和唐斯並肩作戰。「感覺太棒了」，今季由籃網轉投勇士，再被勇士交易到木狼的羅素賽後說：「我為這支球隊感到興奮。」

羅素轉會未能有個好開始。（美聯社）

事實上，主場的速龍在保護皮球方面亦是一般，今戰錄得20次失誤，被木狼從主隊的turnovers上取得26分。不過，主隊有施亞琴（Pascal Siakam）攻入全場最高34分，另外4名正選全數得分達雙位數字，其中3人得分達20分以上，強大火力將他們的連勝紀錄改寫成15場。