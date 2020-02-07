【NBA明星賽】隊長揀人！占士首選湖人隊友　「字母哥」嫌棄夏登

「大帝」勒邦占士及「字母哥」艾迪杜高普會選什麼人做明星賽的隊友？ 票王勒邦占士獲得優先權，他第一個就選湖人隊友安東尼戴維斯，而艾迪杜高普之後就選艾比迪。兩人都很有默契，正選全部選「自己人」，勒邦占士隊的5人全部來自西岸球隊，而「字母哥」隊的正選隊友就來自東岸。 圖片來源：Getty Images

在當地時間昨晚（2月6日），兩名NBA明星隊隊長選隊友，來自西岸勒邦占士（LeBron James）是票王，所以有優先權，他自然選了湖人隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis），而艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）就選了76人的艾比迪（Joel Embiid）。

勒邦占士隊的其餘3名正選分別是尼納特（Kawhi Leonard）、當錫（Luka Doncic）及夏登（James Harden）。「字母哥」隊的其餘3名正選則是施亞琴（Pascal Siakam）、甘巴獲加（Kemba Walker）及崔楊格（Trae Young）。兩名隊長都很有默契，選正選時都沒有「踩過界」，西岸人就選西岸人，東岸隊長就找東岸隊友。

艾迪杜高普嫌棄夏登：

在選人的時候，艾迪杜高普暗寸夏登，他當時在甘巴獲加及崔楊格之間傷腦筋，主持人問他：「難道你不想要個帶波得分能手？」意思是指夏登，但艾迪杜高普微笑地說：「我還是想要個會傳球的球員。」

勒邦占士挑選正選時有優先權，而在選後備，則到艾迪杜高普優先。

勒邦占士隊名單（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

艾迪杜高普​隊名單（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

去年勒邦占士及艾迪杜高普完成選人後，兩隊有交換球員，「字母哥」以西蒙斯換「大帝」的韋斯保克。不過，今年兩人表示很滿意陣容，無意作球員交換。艾迪杜高普說：「他們全部都是優秀的球員，希望我們可以經歷一個有趣的周末。」

今屆NBA明星賽在2月16日舉行。

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