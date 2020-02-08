【NBA】期盼多年終與好友同隊　羅素獲兄弟唐斯親自接機

能夠打籃球是快樂事，可以與相識多年的好兄弟一同在場內奮鬥更是將快樂加倍。經過多年的盼望，迪安捷奴羅素（D’Angelo Russell）與唐斯（Karl-Anthony Towns）終於可以感受與好友合作的快樂，終於圓夢與好友「拍住上」，唐斯更親自接機，從二人的互動看出他們心底的興奮。

能夠打籃球是快樂事，可以與相識多年的好兄弟一同在場內奮鬥更是將快樂加倍，產生更強大的化學作用。迪安捷奴羅素與唐斯在高中時代已經相識，同樣在2015年參加NBA選秀，當年唐斯為狀元，迪安捷奴羅素則是榜眼。二人加入聯盟後雖然一直各為其主，但是他們老友鬼鬼，即使身處不同地方，依然會彼此聯絡，交情非淺。至今，唐斯終於盼得好兄弟來，在轉會期限前，木狼與勇士達成交易，以韋堅斯（Andrew Wiggins）換來迪安捷奴羅素，好兄弟終於聚首合作，唐斯已經急不及及到機場迎接迪安捷奴羅素。

唐斯在機場迎接迪安捷奴羅素，兩人流露出仿如「大細路」的快樂笑容。（木狼twitter影片截圖）

唐斯一早已經準備好迪安捷奴羅素的球衣，等待他的到來。（木狼instagram）

在寒風刺骨的晚上，唐斯一臉興奮在機場等待，他更擔心迪安捷奴羅素未適應北方的天氣，預先準備大褸予迪安捷奴羅素。兩人一碰頭來個擁抱，當迪安捷奴羅素看到唐斯為他準備木狼球衣，他們臉上掛着從心底透露出來的興奮，彼此的情誼表露無遺。「這一切非常不真實，我們上一秒還在通電話、打機，談論我們各自的隊友，下一秒我們就要開始每天並肩作戰。」迪安捷奴羅素今天在記者會上分享他於唐斯過往的日常，感受到他來到明尼蘇達的快樂及期待。

迪安捷奴羅素今天見傳媒。（美聯社）

球員轉換隊伍尋求不同發展方向是正常不過的事，不過過去幾年在迪安捷奴羅素眼中看到的木狼是另一個景象：「木狼隊球員來來去去，以一個局外人身份看，我認為他們並不珍惜這裏。不過，我知道自己能夠幫助唐斯，我亦未曾與像他一樣有速度的高大球員合作。」對於好兄弟的加盟，唐斯已經顯得急不及待：「在我而言與羅素親如兄弟，我相信今次與他合作絕對沒有錯。」木狼早前經歷了13連敗，未知在迪安捷奴羅素加盟後，能否扭轉形勢？