【RIP Kobe】高比拜仁妻子IG表思念　「情人節快樂我的寶貝」

高比拜仁（Kobe Bryant）上月與愛女Gianna在一次直升機意外中離世，一家6口變成4人，高比太太Vanessa Bryant喪失摯親之痛。惟昨日是情人節，她亦在社交媒體上向丈夫表達無限的思念。

「給我永遠的情人，我很愛你」，已故籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的妻子Vanessa Bryant在社交媒體上說着。

一場意外，9人身亡，餘下的除了殘骸的灰燼，還有的就是無限的思念。20年婚姻，首度沒有高比的情人節，Vanessa 直言掛念丈夫及女兒：「在你最愛的節日，我非常想念你。我永遠愛你（Te amo per sempre）。給你及GiGi熱吻；情人節快樂，我的寶貝。」Vanessa亦上載了影片，片內照為她與高比年少時的模樣，背景音樂伴奏着Lauryn Hill的《Tell Him》。

高比與家人點滴（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

上月底，高比拜仁及次女Gianna在直升機意外中離世，Vanessa其後宣布以「曼巴家庭」之名，在曼巴體育基金（Mamba Sports Foundation）中設立「MambaOnThree」基金，支援一些喪失摯親的家庭度過難關。然而日前她亦於Instagram公布曼巴體育基金將改名為「曼巴與女曼巴體育基金」：「因為沒有#2（GiGi生前球衣號碼）的話就不能有#24（高比生前球衣號碼），因此基金將改名為曼巴與女曼巴體育基金。」