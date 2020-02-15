【NBA明星賽】細數入樽賽動作　MJ、卡達、侯活　誰最經典？

NBA明星賽入樽賽明日舉行，一如既往這個「Slam Dunk Contest」為球迷及球員最期待的部份。由1976年ABA聯盟起，這項賽事不但讓球星們一展其技，高難度的入樽亦為大家帶來觀感衝擊，不少動作的餘溫也延續至今。惟哪一個才是你心目中的經典？

1976年「J博士」開拓罰球線起跳入樽

「J博士」（Julius Erving）順利奪得首屆入樽賽冠軍，當中他的罰球線起跳入樽更留名青史。（網上截圖）

ABA聯盟在1976年舉行首屆入樽賽，名為「 ABA Slam Dunk Contest」。「J博士」艾榮（Julius Erving）順利奪得首屆入樽賽冠軍，當中他的罰球線起跳入樽更留名青史，確確實實為「第一代飛人」的印記。這個動作其後獲不少後人在入樽賽重演，最為人熟悉當然是米高佐敦1988年的一跳。

1986年 最矮入樽王誕生

韋伯（Spud Webb）只有1.69米，當時於聯盟已運用驚人彈跳力及速度對付一眾巨人。（網上截圖）

說到近代球壇「矮仔」，尼特羅賓遜、艾西亞湯馬士當然榜上有名。惟說到最矮亦能入樽兼取下銜頭的，就只有韋伯（Spud Webb）一人。只有1.69米的他，當時於聯盟已運用驚人彈跳力及速度對付一眾巨人。然而1986年他成為NBA史上入樽賽最矮參賽者，而賽中那360轉身大力入樽技驚四座，最終韋伯亦成為史上最矮入樽王。

1988年 MJ標記的誕生

米高佐敦（Michael Jordan）於1988年入樽賽「飛」在空中如滑翔一樣，然後瀟灑入樽。（Getty Images）

「J博士」的罰球線起跳入樽前無古人，但要說到把這當作發揮得淋漓盡致，大概只有米高佐敦（Michael Jordan）一人。惟有別於「J博士」，MJ於1988年入樽賽的一跳先運球加速，單手在罰球線起跳，「飛」在空中如滑翔一樣，然後瀟灑入樽。那年米高佐敦與韋健士鬥得難分難解，最終取下入樽王之名，而這個經典動作亦成為品牌標誌。

1991年 No Look Dunk

1991年迪布朗（Dee Brown）施展一記「No Look Dunk」。（網上截圖）

有人曾指，MJ之後的入樽賽平平無奇，難度亦不如從前。不過向來入樽賽除了難度的觀賞性，創意亦是評分之一。1991年迪布朗（Dee Brown）於入樽賽，施展一記「No Look Dunk」，創意無限獲盡全場嘩然，此動作更取得滿分50分。

2000年 永不忘記的飛人卡達

卡達（Vince Carter）在2000年入樽賽每一個動作，大家應該記憶猶深。（Getty Images）

就如上述所說，不少人認為米高佐敦後年代的入樽賽，眾人難以突破MJ水平。有連當時獲稱為米高佐敦接班人的高比拜仁，在1997年奪冠的過程亦算不上好精彩。惟MJ奪冠12年過後，卡達（Vince Carter）在2000年入樽賽一個360度空中快速轉身大風車猛力入樽，終於有一鳴驚人的一跳出現。接緊的卡達入樽後把前臂放進籃框的一跳，大概當時大家的反應亦像那時候的奧尼爾一樣。

2003年 50分的反邊跨下入樽

積遜李察臣（Jason Richardson）2003年入樽賽，反手把球穿越兩腳中，大力入樽完成50分的動作。（Getty Images）

跪下入樽往往為賽事的熱門動作，不過要說到首個反邊跨下，就得追溯17年前。衛冕的積遜李察臣（Jason Richardson）2003年入樽賽，他於零度位底線邊起步，把皮球拋後跳起並在空中接球緊接反手把球穿越兩腳中，大力入樽完成50分的動作。

2008年 脫鞋式跨下入樽

謝拉格連（Gerald Green）脫下球鞋，只穿著綠色的襪子入樽。（Getty IMages）

2008年入樽賽的經典當然是「超人」侯活，不過謝拉格連（Gerald Green）的最後一跳令留下深刻印象。這名木狼球員脫下球鞋，只穿著綠色的襪子以跨下入樽。也許有人說跨下入樽僅為一般動作，但要考慮到襪在場上產出摩擦力不強，要抓緊地板並跳至入樽高度確實要考挑戰者本身的身體能力。

2008年 Superman is in the Building

「Superman is in the building 」，侯活（Dwight Howard）明日即將再出擊入樽賽。（Getty Images）

繼2008年後，如若旁述說出「Superman is in the building 」，你就會知道侯活（Dwight Howard）即將出場。2007年失落入樽賽冠軍，翌年再戰Dunk Contest的侯活先以一球籃後擦板大風車入樽得到50分滿分，其後一球亦成經典。他穿上超人披肩近罰球線起跳Alley-Oop炸籃，再奪得50分以滿分姿態入決賽。

2009年 小矮人跨越「超人」

羅賓遜身高1.73米，卻跨過2.11米的侯活單手入樽。（Getty Images）

說到韋伯（Spud Webb）後的小矮人入樽王，當然非羅賓遜（Nate Robinson）莫屬。2009年羅賓遜用上綠色籃球配搭綠色球衣，身高1.73米的他跨過2.11米的侯活單手入樽，難度十足的入樽令羅賓遜拿下當屆入樽冠軍。

2016年 世紀對決每一個入樽

艾朗哥頓跳過吉祥物再從胯下傳球入樽。（Getty Images）

拿芬2016年的每個動作，哪個你最喜歡？（Getty Images）

拿芬與艾朗哥頓的對決，確實為近10年的巔峰之作。決賽雙方鬥得難分難解，並須第4個入樽分高下。拿芬罰球線起跳跨下換手再單手大力鋤樽、艾朗哥頓跳過吉祥物再從胯下傳球入樽，哪個是你的最愛？

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