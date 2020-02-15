【NBA】高比拜仁入名人堂8人名單　KG、鄧肯亦上榜

NBA今日公布2020年名人堂的8人名單，當中包括上月離世的籃球巨星高比拜仁。最終入選名單將在美國時間4月4日於NCAA四強決賽期間宣布。

2020年NBA名人堂首輪共50人候選，經一輪挑選後，今日定出4名球員與4名教練的8人名單。

高比拜仁為湖人的傳奇名宿，一生只效力一間球會，他在1996年加入湖人至2016年退休。（Getty Images）

上月不幸於直升機失事離世的高比拜仁，榜上有名。他在1996年加入湖人至2016年退休，20年間5次奪得總冠軍、18次參戰明星賽。此外3屆NBA決賽最有價值球員鄧肯及9次入選防守一隊的加尼特亦躋入8人名單。

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馬刺標記鄧肯5度問鼎NBA總冠軍，於2016年退役。（Getty Images）

其餘候選人為10度入選WNBA明星賽的卡欽斯（Tamika Catchings）、NCAA總冠軍教練穆基（Baylor Kim Mulkey）、史蒂文斯（Barbara Stevens）、薩頓（Eddie Sutton）和兩屆NBA總冠軍教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）。

加尼特2007年他轉投塞爾特人，與皮雅斯及雷阿倫組成「三巨頭」，首季即捧起NBA總冠軍。（Getty Images)

名人堂委員會主席干蘭基路直言將為高比的傳奇納入其中：「縱使我們仍為高比拜仁的離開而哀悼，但很榮幸能將他的傳奇一生記在這裏。同時大家也將認識這7名對籃球貢獻重大的人，我們並期待在亞特蘭大揭曉今年的入選名單。」

名人堂最終入選名單將在美國時間4月4日於NCAA四強決賽期間宣布，入選者須從24名委員中獲得18票才能正式踏入名人堂，表揚活動將於8月底舉行。