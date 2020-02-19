【NBA與我】崇拜奧尼爾籃底統治力　司徒偉傑的34號體悟

不論任何年齡或性別，大家成長階段總有一、兩個喜歉的球星。也許你喜歡高比拜仁（Kobe Bryant）、奧尼爾（Shaquille O’Neal）、奴域斯基（Dirk Nowitzki ）、積遜威廉斯（Jason Williams）或是洛文（Dennis Rodman）...... 莫說是收集球衣、球員卡或簽名，偶像的一舉一動、一言一語都能撼動你的態度、精神，甚至令你穿上跟他一樣的球衣號碼，彷彿在籃球路上有偶像的陪伴；今次讓我們認識甲一球員司徒偉傑與奧尼爾的故事。

曾經有一句說話形容NBA籃球，「得內線得天下」，那是一個內線制霸的年代。奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）、大衛羅賓遜（David Robinson）、伊榮（Patrick Ewing）與奧尼爾為90年代的四大中鋒，他們除了籃底的統治力，協防補位與隊友配合，讓當年的籃球精彩無比。其中奧尼爾與高比拜仁（Kobe Bryant）的「OK組合」為湖人打下總冠軍的江山更讓球迷回味至今。擁有爆炸性攻守能力的奧尼爾，深深撼動了在電視機前與他在球場上司職同一位置的司徒偉傑（司徒）。

當年高比與奧尼爾的「OK」組合實在令球迷難以忘懷。（Getty Images）

「OK」組合的聚與散：

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奧尼爾憑其籃底制霸能力，加上其噸位，令他稱霸籃下。（Getty Images）

位置、身形似足奧尼爾

「大概在湖人3連霸時便開始留意到奧尼爾。」「司徒」自小受熱愛籃球的伯父、父親影響，加上其高大身形，令他理所當然開始籃球路。初接觸籃球的「司徒」需要學習對象，他發現了奧尼爾：「與奧尼爾都是同一個位置自然留意他，加上他那身形的打法都是很好的教材，我很欣賞他除了內線得分及防守威脅，他既有牽引能力，能夠妙傳隊友。」自小「高人一等」的「司徒」，就這樣開始沉醉在奧尼爾的籃球世界，毅然穿起與偶像具代表性的「34號」：「大約在2005、06年開始穿34號，喜歡他便穿一樣的背號，對我亦是一種動力。」

「司徒」穿上34號的原因很簡單，全因為奧尼爾。（任祉羲攝）

「司徒」以前少不免學習偶像的一舉一動，對在籃球同樣司職中鋒的他甚有參考價值。（任祉羲攝）

要配得起「34號」

從收藏奧尼爾「34號」球衣到穿起屬於自己的「34號」，司徒偉傑一路走來並不容易，小時候曾因為身形被取笑，或是長大後遇到低潮、瓶頸，扶他一把的還是奧尼爾：「我會想像從湖人到熱火時的奧尼爾，那時候他要證明自己仍能在NBA立足的心情及感覺，要證明自己自然要更努力。」披上「34號」還得要像「34號 」，不論是進攻時與對手對抗、硬爆碰撞、協防補位、內線的得分力，司徒偉傑通通學下來，讓自己更加配得起這號碼。這「34號」一穿便是15年，陪伴「司徒」走過福建、永倫，甚至香港隊時期，久而久之，「司徒」被稱為「港版奧尼爾」，他對此並不抗拒，「我覺得咁叫幾好丫！」

「司徒」以曾往多次入選港隊，能夠穿上印有屬於他與奧尼爾的號碼，相信極具意義。（任祉羲攝）

「司徒」面對低潮時總會回看這場熱火奧尼爾鬥湖人高比的片段：

「司徒」收集無數件奧尼爾的球衣，數量驚人，足見他對奧尼爾的崇拜。（受訪者提供）

與偶像合作的夢幻入樽

除了收藏球衣，模仿他們的動作、態度，沉迷球星時我們總會幻想能親眼目睹他的風采。幸運的「司徒」通通都達成願望，奧尼爾5年前曾到訪香港的那一次，短短數天的接觸已讓他一生難忘。

「司徒」5年曾與偶像合照，本來身形高大的他站在奧尼爾旁邊亦被比下去。（受訪者提供）

「那幾天我幾乎沒睡。」眼前這位球場硬漢子一說到與偶像相處的種種，頓時化身成小球迷，回味住當天的一切：「我到機場接機成功得到他在球衣簽名，之後更受邀到他與Mike Miller的活動，成為他球隊的成員。」夢寐以求的近距離接觸已令這位小球迷甘之如飴，豈料好戲還在後頭，「司徒」在偶像面前比賽，正當他想為隊友傳出快攻時，奧尼爾突然走入場內舉手向他示意要球，「司徒」下意識傳球，結果偶像以入樽作結。

「司徒」特別珍藏的簽名球衣，他趁奧尼爾來港接機時成功得到簽名。（任祉羲攝）

「司徒」小心收藏起偶像的簽名球衣。（任祉羲攝）

「我完全沒想過他會這樣！」至今分享着這一記夢幻般的助攻，「司徒」雙手不停比劃當時現場情形，面上盡是滿足、崇拜的表情。即使已經過5年過去，他還是一再細味一生難忘的那一球，與偶像合力攻下的那一球。