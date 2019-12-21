【同志平權】NBA好爸爸力撐兒子出櫃　韋迪：驕傲地支持

子女總是父母的一面鏡子，讓他們能夠從中發現不足，令自己變成更好的人。 這種老生常談的道理，對於退役知名球星韋迪（Dwyane Wade）也不例外。韋迪與前妻育有2名兒子，其中大兒子Zaire遺傳其籃球基因，不過他注意到小兒子Zion沒有大哥般的男子氣慨，期間他曾經與自己對談，決定摘下有色眼鏡，力撐出櫃小兒子。

韋迪與青梅竹馬的前妻Siohvaughn自幼相識，二人於2002年結婚，可惜婚姻在2010年正式結束，兩名兒子的撫養權亦歸韋迪擁有。韋迪隨後與現任妻子嘉比爾（Garielle Union）在2014年結婚，她將韋迪與前妻的兩名兒子視如己出，尤其是小兒子Zion，不時看到她在社交媒體分享合照，最令人印象深刻是今年初她與Zion一同出席同志大遊行，Zion亦公開宣布出櫃，獲得韋迪與嘉比爾力撐。

嘉比爾將韋迪與前妻所生的兒子們視如己出，不時與Zion一同出遊。（嘉比爾instagram）

韋迪第2任妻子嘉比爾（右）今年初與Zion參加同志大遊行。（韋迪instagram）

不過，在接受小兒子Zion在性向方面不同的過程中，韋迪早前於節目受訪時時表示自己曾經歷過一番掙扎。「在小兒子3歲的時候，我與妻子已經注意到Zion沒有Zaire那種男子氣慨。」韋迪當時內心交錯，他透露自己站在一面鏡子前與自己對談：「我當時問自己『如果你的兒子告訴你，他是同性戀者？你打算怎麼做？你該怎樣做？你該怎樣去面對？』，但我發現問題不是兒子會怎樣做，他很清楚自己是誰，重點是在於我該怎樣做。」

除了韋迪夫婦之外，大兒子Zaire（左）一樣支持弟弟Zion。（韋迪instagram）

全家人支持Zion以及與他參與大遊行，雖然韋迪今年初因為比賽無法陪同，不過他在社交媒體上表示支持。（韋迪instagram）

為了接受兒子的不一樣，韋迪開始審視自己，他坦言自己曾經是「無知愚昧」，全靠妻子助他以不同角度看世界：「在我成長期間與大部分人一樣，有點無知以及擁有相同觀點。不過，我們的人生路上會遇上助你摘下有色眼鏡的人，那便是我的妻子。」Zion的不同、妻子的引導，助韋迪學會以不同的角度看不同的人：「這是新的常態，你想談談力量與勇氣嗎？我那12歲的兒子比我擁有更多，你總能夠從你子女身上學習到更多。」

Zion勇於做自己，他穿上露臍裝及美甲，引來網民攻擊，韋迪愛子心切，在網上發表言論為兒子護航。（嘉比爾instagram）

走出固有的觀念及想法後，韋迪與妻子一直支持Zion所做的一切。即使Zion於去年穿著高跟鞋參與同志大遊行也好，在感恩節穿上露臍裝及指甲彩繪也好，韋迪也是無條件力撐，甚至為他護航，反擊所有攻擊Zion的言論：「我看到一些關於我家人感恩節照片的酸言酸語，愚蠢是這個世界的其中一個部分，所以我沒什麼好說的。我們會繼續做自己，並且驕傲地支持彼此！」韋迪的氣勢及愛護家人，正正就是父母該做，面對子女的不一樣，不是一味阻止，而是了解及支持。