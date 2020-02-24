【NBA】公鹿率先篤定季後賽資格　聯盟15年來最快

公鹿現時戰績48勝8負，於東岸位列榜首。這支「東岸一哥」周一（24日）沒有比賽，但多得東岸前8以外的公牛及巫師互撼，賽果使公鹿成為過去15年最快入季後賽的球隊。

公牛周一常規賽有拿芬（Zach LaVine）及哥比韋特（Coby White）分別攻入32及33分，於主場以126：117力剋有比爾（Bradley Beal）狂轟53分的巫師，使得公鹿在當日沒有比賽的情下，照樣提早取得入季後賽資格。

公牛擊敗巫師，讓公鹿提早入季後賽。（美聯社）

公鹿主將艾迪杜高普今季表現繼續出色。（美聯社）

離季後賽開始還有55日，據體育數據庫Elias Sports Bureau記錄，公鹿成為過去15年最快入季後賽球隊。現時48勝8負的他們只要保持過去半季的狀態，有機會繼1995至96球季的公牛（72勝）及2015至16年球季的勇士（73勝）後，成為聯盟史上第3支70勝球隊。

公鹿成為聯盟過去15年最快入季後賽球隊。（美聯社）

「字母哥」蟬聯MVP在望？

公鹿今季表現出色，主因是去季MVP艾迪杜高普（Giannis Anteokounmpo）繼續有極高水準發揮。「字母哥」今季場均30分、13.6個籃板、5.8次助攻及1.1次偷波和封阻，最厲害的是這些數字只是在場均30.9分鐘就做得到。

據Basketball-Reference.com的統計，另有「The Greek Freak（希臘怪人）」之稱的艾迪杜高普球員效率（Play Efficiency Rating、PER）高達32.49，為NBA史上最高。