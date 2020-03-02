【NBA】勒邦占士與威廉臣世代狀元對決　35歲仍處巔峰狀態

NBA周一（2日）上演一場距世代狀元對決。勒邦占士（LeBron James）率西區龍頭湖人，對上威廉臣（Zion Williamson）攻入生涯最高35分的塘鵝，不管是球賽還是話題性這位「老大哥」均完勝後輩。 35歲的占士以34分、13助攻、12籃板的「三雙」數據，帶領湖人以122：114挫塘鵝。

就算塘鵝使出包夾策略，仍難以抵擋占士超強的個人能力，成就生涯第33次的「三雙」。

占士在歷代「三雙」排行榜現居第三位，僅次於奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）的106次和韋斯保克（Russell Westbrook）的42次。以35歲的「老將」而言，占士可說是經驗和能力都依然處高峰，不易被新 一代比下去。

今年19歲的威廉臣從NCAA時期就已引人注目。（Getty Images）

勒邦占士雖然已35歲，但體能和場上的表現也不輸任何小伙子，聯盟第一人的地位仍穩如泰山。（Getty Images）

不得不承認的事實

身體質素再好，感覺還是騙不了人。昨天湖人不敵灰熊後，占士在賽後一度談及與年輕球員的關係，說起年輕球員到自己家作客一事。

「去年夏天，加蘭特（Darius Garland）還有巴士利（Darius Bazley）去我家玩，他們倆在室外跟兒子打球和打遊戲，我才意識到這些傢伙不過17、18歲，我兒子們也15、13歲。」然後他們其中一人稱占子的妻子為「姨姨」，儘管很不喜歡，但卻不得不承認，年輕球員已經屬下一代，自己已經35歲。

但運勒邦占士自己也不得不承認，慢慢將要是下一代的世界。（Getty Images）

打一年少一年，原來90後的球迷們，青春已將要逝去。（Getty Images）

雖然自己依然 「當打」，但占士對於新一代很是看好，畢竟未來是他們的，其中今天交手的威廉臣正是一個有潛力的新星。

威廉臣刷新自己的生涯最高得分35分，75%命中率，同時交出7個籃板。占士也不吝提攜後輩，賽後來一番交流：「NBA是個很好的地方，讓我能在現役間傳承我的籃球智慧，也是我的責任。」雖然占士「聯盟第一人」的地位仍未被撼動，但他也明白隨年紀漸長，打一年少一年，交捧也是遲早的事。

傳承自己的籃球精神和智慧，勒邦占士認為這是他的責任。（Getty Images）