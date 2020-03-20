【新冠肺炎】林書豪平安抵京隔離備戰CBA　依然心繫美國醫護

由去年尾開始大爆發的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）至今席捲全球，當初因中國疫情嚴重導致停擺的CBA，近日不時傳出於4月中重啟的消息。球隊相繼召回外援，經過14天隔離檢測後備戰，效力北京首鋼的前NBA球員林書豪亦從美國家中，平安抵達北京開始進行隔離觀察，準備賽季重啟。

新冠肺炎從亞洲陸續蔓延至歐美，意大利、英國、美國成為重災區，其中美國累計確診人數達10491人，死亡個案增至150宗。病毒疫情波及至體壇，其中NBA於本月12日宣布爵士球員高拔（Rudy Gobert）為首名確診球員，即時停擺賽季，隨即爆出多名球員先後確診，包括高拔隊友米曹（Donovan Mitchell）、杜蘭特（Kevin Durant）、史密特（Marcus Smart）等14人。

史馬特在社交網站公布病毒測試呈陽性，他在等候結果期間已自我隔離。（資料圖片／Getty Images）

確診患新冠肺炎NBA球員（按圖放大）：

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正當NBA受肺炎病毒影響時，地球另一邊的CBA（中國男子職業籃球聯賽）正密鐵緊鼓重啟於1月中暫停的賽季。各支球隊相繼召回外援回隊，並接受14天隔離檢測，再備戰賽季。早前曾傳出球隊警告外援必須回隊報到，否則該球員將可能於CBA終身禁賽。外援近日開始陸續歸隊，當中包括效力北京首鋼的林書豪。

林書豪上載一張於萬里長城拍攝的舊照，向球迷們表示已平安抵達北京。（林書豪facebook）

等待轉機休息時林書豪未有脫下口罩，看來防疫意識頗強。（林書豪facebook）

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林書豪昨晚更新社交網站，向球迷們報平安表示自己已平安抵京，並期待新賽季的開始：「我很期待能夠再次打籃球，在離開球隊訓練的兩個月中，我一直在家訓練技術。籃球從未像現在般有意義，世界也從未這麼需要籃球過。」林書豪在北京隔離期間，也不忘心念在美國的醫護人員：「我很擔心灣區那些失業人士、病人以及為未來未知恐懼而戰的人們。支持我們50個州的醫護人員，他們不眠不休地工作，大家一定要保護自己來減緩疫情擴散。」

林書豪上載外國醫護們的打氣圖片。（林書豪facebook）

中國網民對於林書豪回歸精彩留言（按圖放大）：

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過去林書豪受傷患纏身，球迷往往向他送上無限祝福，如今全球苦於對抗病毒疫情，他亦發揮大愛精神：「我仍記得過往在我受重傷時，你們仍舊在我身邊，這次換我來支持你們。」林書豪現正接受14天隔離檢測，確保健康萬全才能夠重返訓練，不過他在隔離期間不時更新社交網站，繼續狙擊早前以「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼新冠肺炎的美國總統特朗普（Donald Trump）掀排華情緒。

林書豪戴上口罩、手套經過40小時後抵達北京，現正接受14天隔離，他還在防護人員身上簽名。（林書豪facebook）

林書豪怒斥特朗普種族歧視前因後果（按圖放大）：

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確診患上新冠肺炎運動員（按圖放大）：